Шарангович — единственный белорус, оставшийся в команде НХЛ 14.10.2021, 15:19

Егор Шарангович

Остальные отправились в фарм-клубы своих команд.

Егор Шарангович единственный из белорусских хоккеистов, выступающих в Северной Америке, остался в команде НХЛ. Белорусский форвард продолжает тренироваться с «Нью-Джерси», сообщает «Трибуна».

Другие беларусские хоккеисты отправились в АХЛ в фарм-клубы своих команд:

Алексей Протас – «Херши» («Вашингтон»)

Максим Сушко – «Лихай Вэлли» («Филадельфия»)

Илья Соловьев – «Стоктон» («Калгари»)

Евгений Оксентюк – «Техас» («Даллас»)

Владислав Колячонок – «Тусон Роудраннерс» («Аризона»)

Данила Климович – «Абботсфорд Кэнакс» (Ванкувер)

Белoрусский защитник «Виннипега» Дмитрий Кузьмин на данный момент играет в CHL за «Флинт», а Кирилл Устименко, сменивший белoрусское гражданство на российское, будет выступать за «Рединг Роялс» из третьей лиги Северной Америки (ECHL).

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