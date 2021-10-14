Шарангович — единственный белорус, оставшийся в команде НХЛ
- 14.10.2021, 15:19
Остальные отправились в фарм-клубы своих команд.
Егор Шарангович единственный из белорусских хоккеистов, выступающих в Северной Америке, остался в команде НХЛ. Белорусский форвард продолжает тренироваться с «Нью-Джерси», сообщает «Трибуна».
Другие беларусские хоккеисты отправились в АХЛ в фарм-клубы своих команд:
Алексей Протас – «Херши» («Вашингтон»)
Максим Сушко – «Лихай Вэлли» («Филадельфия»)
Илья Соловьев – «Стоктон» («Калгари»)
Евгений Оксентюк – «Техас» («Даллас»)
Владислав Колячонок – «Тусон Роудраннерс» («Аризона»)
Данила Климович – «Абботсфорд Кэнакс» (Ванкувер)
Белoрусский защитник «Виннипега» Дмитрий Кузьмин на данный момент играет в CHL за «Флинт», а Кирилл Устименко, сменивший белoрусское гражданство на российское, будет выступать за «Рединг Роялс» из третьей лиги Северной Америки (ECHL).