Эксперты: Ситуация с мигрантами начала становиться болезненной для белорусских властей 4 14.10.2021, 15:30

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Таракан понял, что на него надвигается что-то серьезное.

Вчера стало известно, что граждане Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии больше не смогут получить визы в минском аэропорту, как это было раньше. Информация об этом появилась на сайте туроператора «ANEX Tour», а затем ее подтвердили в нескольких белорусских турагентствах.

Журналисты zerkalo.io спросили у политических экспертов Егора Лебедка, Павла Слюнькина и Александра Класковского, зачем белорусские власти приняли это решение.

«На Лукашенко надвигается что-то серьезное»

Егор Лебедок считает, что решение о приостановке выдачи виз в аэропорту прежде всего означает, что мигранты становятся нарастающей проблемой для Александра Лукашенко.

— С одной стороны, он понимает, что надвигается что-то серьезное: мигрантов в Минске уже достаточно, они постоянно находятся в торговых центрах, сидят по обычным дворам. Риск различных эксцессов растет, и вполне вероятно, наличие «гостей» вызывает серьезное недовольство белорусов. Эту «лавочку» нужно сворачивать, особенно если учитывать, что ожидаемого эффекта от миграционного кризиса для Лукашенко нет, — считает Лебедок.

При этом он добавляет, что в то же время Лукашенко нужно «сохранить лицо»:

— Сейчас он не может так просто отменить указ о безвизовом режиме (гражданам Ирана, Пакистана и Египта при наличии действующей визы в страны ЕС или Шенгенской зоны и обратных авиабилетов из Беларуси виза не нужна, — Прим. Zerkalo.io), это выставит его слабым в глазах властей других стран и своих соратников. Поэтому остаются такие шажки «втихаря» без официальных мер и заявлений — прекращение выдачи виз в аэропорту, — добавляет эксперт.

«Это может быть попыткой взять волну мигрантов под контроль»

Экс-дипломат и политический аналитик Павел Слюнькин добавляет, что делать выводы по решению об отмене выдачи виз в аэропорту пока рано. Оно могло быть техническим, готовиться давно и в других условиях, но оказаться формализованным лишь сейчас.

— Однако если оно все же связано с миграционным кризисом, мы очень быстро это поймем: важным и показательным будет число мигрантов, которых развернут на границе, — говорит аналитик.

По мнению эксперта, решение об остановке выдачи виз для граждан Сирии, Пакистана, Йемена, Нигерии, Египта, Ирана и Афганистана могло быть в том числе вызвано появлением неподконтрольных белорусским властям волн миграции из этих стран.

— А это как раз попытка взять их под контроль. Раньше человек просто прилетал в аэропорт и требовал визу. И таких людей в какой-то момент могло стать слишком много. Их негде размещать, им приходится отказывать. И если они приехали не в рамках «организованного тура», а по своей инициативе, их постоянно необходимо возвращать назад. И в итоге это создаёт проблемы для самих властей Беларуси. Теперь же такие самостоятельные поездки прекратятся, потому что мигрантов просто не пустят на борт самолёта, — считает эксперт.

«Ситуация начала становиться болезненной для белорусских властей»

Политический аналитик Александр Класковский также считает, что официальный Минск сам начал испытывать проблемы от миграционного кризиса.

— Это чувствовалось и по тону совещания, которое недавно по этому вопросу провел Александр Лукашенко. Он вспомнил, что наступают холода, и белорусской стороне придется заботиться об этих несчастных людях. Кроме того, недавно польская сторона заявила, что она может создать такую ситуацию, что Беларусь сама станет захлебываться от мигрантов, которых она направляет к ним. Из этих заявлений можно сделать вывод, что жесткая позиция Польши, Литвы и Латвии в этом вопросе оказалась для белорусских властей неожиданной, а возврат мигрантов стал для них неприятным сюрпризом, — считает Класковский.

Аналитик добавляет, что, вполне вероятно, в Минске стали думать, что делать с людьми, которых «развернули» европейские пограничники.

— Статистики нет, но кажется, что в Беларуси идет накопление мигрантов. Этих людей нужно где-то размещать и оказывать им медицинскую помощь. К тому же среди них могут быть не самые безобидные субъекты — в том числе и участники боевых действий. Где гарантия, что они не станут действовать на белорусской территории? Я думаю, сейчас власти задумались над этой ситуацией и над тем, как ее решить, потому что она начала становиться гораздо более болезненной, — считает Класковский.

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