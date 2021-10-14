«Можем себе позволить филе-миньон из говядины, красную икру»: Как живется канадским пенсионерам 1 14.10.2021, 16:09

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Все нюансы из первых уст.

Когда-то мы учились в одном классе, сидели на соседних партах, дружили. После школы наши пути разошлись: я поступила на филфак университета, Володя пошел по стопам своей матери, решил стать врачом, пишет для «Вечернего Бобруйска» Ирина Половикова. А там и семьи у всех появились, родились дети, времени на общение становилось все меньше. Но мы не терялись и продолжали поддерживать связь даже тогда, когда в начале 90-х Владимир Муллоджанов увез свою семью сначала в Израиль, а потом в Канаду, а я с мужем и детьми перебралась в Беларусь.

С тех пор прошло много лет. И все чаще во время очередных «сеансов связи» мы говорим уже не о детях – о внуках, не о работе – о пенсии…

– Можешь поздравить, у нас в семье уже два пенсионера, – после обычного приветствия пошутил Володя. – Супруга моя тоже решила наши «почетные» ряды пополнить, не дожидаясь «стандартного» пенсионного возраста.

В пенсионеры по собственному желанию

По словам моего собеседника, общеустановленный (причем как для мужчин, так и для женщин) возраст выхода на заслуженный отдых в Канаде – 65 лет. И именно с этого времени человек имеет право на получение пенсии. Причем не одной, а сразу двух: одна их них провинциальная (в переводе на наши реалии ее назвали бы областной), а вторая – федеральная, от государства . Обе они складываются из обязательных налоговых отчислений, которые выплачивает в течение жизни как сам будущий пенсионер, так и его работодатель.

– Но при этом тебе дается своего рода бонус и первую из них (в моем случае от провинции Квебек) можно начать получать не с 65-ти, а с 60-ти лет, подав соответствующее ходатайство, – рассказывает Владимир. – Правда, за это с тебя будут взимать своего рода штрафные баллы – это где-то 0,5% от суммы твоих пенсионных выплат. Размер этих выплат напрямую зависит от того, какая у тебя была зарплата, поэтому сумма моего пенсионного чека составляет 377 канадских долларов (10 канадских долларов это чуть больше 8 долларов США), а у моей супруги Елены она на $70 с «хвостиком» больше.

Я говорю о «чистых» деньгах, поскольку в Канаде пенсия, как и зарплата, облагается подоходным налогом, составляющим 15%. С 65 лет я начну получать еще один пенсионный чек (причем не автоматически, для этого по достижении соответствующего возраста нужно написать заявление) – от государства. Но при этом сразу же уменьшится размер провинциальной пенсии, так что в целом по двум чекам мне будет начисляться суммарно чуть более тысячи долларов «чистыми». По крайней мере, именно таков сегодня по статистике средний размер этих пенсионных выплат.

Причем, они будут таковыми даже в том случае, если ты продолжаешь работать – а трудиться в Канаде при желании позволяется до 70 лет и на размер государственной пенсии по старости это не влияет. Мы с Леной (оба врачи) пока продолжаем трудиться, поскольку сил и желания с избытком, да и зарплата тоже свою роль играет, – денежки никогда лишними не бывают.

Можно ли прожить на 500 долларов?

– А если супруги, начав с 60 лет получать, скажем, по 500 долларов провинциальной пенсии решают уйти с работы. Можно ли на эти деньги прожить? – не удерживаюсь я от каверзного вопроса.

Володя на пару минут задумывается, что-то подсчитывая в уме, а потом не очень уверенно отвечает: «В принципе могут, но достаточно скромно. Конечно, при условии, что у них уже есть собственное жилье – дом или квартира. Потому что на оплату аренды этих денег точно не хватит, – у нас в Монреале, например, трехкомнатная квартира (две спальни и салон) в приличном районе будет стоить от 1 до 1,2 тысячи долларов. А ведь надо еще оплачивать коммуналку, телефоны, покупать продукты, одеваться-обуваться и т.д.».

Конечно, считать чужие деньги неприлично, но я все-таки попросила Владимира «озвучить» основные сегодняшние регулярные расходы его семьи.

– Прежде всего это ежемесячные выплаты за дом, – часть средств на его приобретение мы взяли в ипотеку и вплоть до конца следующего года ежемесячно нужно уплачивать 320 долларов, – загибает пальцы Володя. – На втором по «весомости» месте оплата электроэнергии, которая используется как на обычные бытовые нужды, так и для приготовления пищи (в Канаде в основном электрические плиты, газ централизованно в Монреале нигде не подведен и считается большой роскошью, поскольку для того, чтобы им пользоваться нужно устанавливать во дворе специальную емкость, приобретать оборудование и т.д. – дорого!). Централизованного отопления тоже нет, греемся при помощи кондиционеров. Так что в среднем за два месяца – так здесь выставляется срок оплаты, – приходится раскошелиться на 700-800 долларов, в особо холодные зимы сумма может доходить и до 900 долларов. Зато вода в нашем районе бесплатная, хотя в некоторых других в квартирах стоят счетчики на воду, и приходится платить дополнительно. В сумму около 100 долларов обходится интернет, 22 доллара ежемесячная страховка за дом плюс сотня с «хвостиком» за автомобиль. Литр бензина стоит примерно 1-1,3 доллара, но за время пандемии мы на этом хорошо сэкономили, потому что если и ездили на машине, то исключительно на короткие расстояния, причем достаточно редко.

На еду, по словам Владимира, в среднем семья (с ними живет еще и неженатый пока сын) тратит 1200-1300 долларов в месяц.

– Но это действительно в среднем, потому что бывает и гораздо больше. Поскольку мы получаем не только пенсию, но и неплохую зарплату, то на продуктах особо пока не экономим и можем позволить себе при желании филе-миньон из говядины (порядка 60-80 долларов за кг), красную икру (около $100 за кг) или бутылку хорошего вина. Хлеб тоже покупаем не в супермаркете, где от значительно дешевле, а в пекарне, которую открыл бывший выходец из СССР – буханка очень вкусного ржаного хлеба обходится здесь в $5. Можно, конечно, купить в супермаркете французский батон за $2.5, но его нужно съедать в этот же день, к утру следующего станет совершенно несъедобным…

Кстати, а что почем?

Свинина 6-7 долларов за кг, говядина – 14-16 (до пандемии была 9-10). Половинка куриной тушки 1.9, филе куриной грудки – 14. Яйца 6,5 за 18 шт. Молоко $2.5 за литр, сыр местного производства от 16 долларов на кг. Картошка, лук в среднем 2.2 – 2.6, фрукты от 1.8 до 4.5 (дешевле всего лакомиться бананами). Полуторалитровая упаковка воды от $1.8, пиво $3 за 0,5 л, вино в среднем от $15 за бутылку.

Кстати, канадским пенсионерам категорически противопоказано курение. И не только с точки зрения здорового образа жизни, но и из экономических соображений, поскольку пачка сигарет здесь обойдется как минимум в 12-13 долларов!

Так что считать нужно постоянно и очень тщательно…

– На самом деле считать, живя в Канаде и желая обеспечить себе достаточно безбедную старость, нужно начинать как можно раньше, – уверен Владимир. – Ведь при желании вы можете получать не два, а четыре пенсионных чека! Два из них уже с 60 лет (по заявлению), третий с 65-ти (или все три одновременно с этого возраста), а четвертый – по достижении 70 лет. Но для того, чтобы «сказка стала былью» придется раскошелиться. А это нравится далеко не всем и потому даже коренные жители страны не всегда этой возможностью пользуются.

О чем идет речь? Работая в государственной организации можно написать заявление и отчислять до трети зарплаты в специальный пенсионный фонд, свою долю добавит . Чем выше зарплата – тем больше накопления, чем дольше ты отработал на одну организацию и чем раньше начал производить отчисления – тем больше будет сумма на счету. Максимальных выплат можно достичь, если проработать в одной госорганизации не менее 35 лет, но такое, как правило, случается очень редко. Кстати. Получать эту пенсию можно уже с 60 лет, хотя чем позже начнешь ею пользоваться, тем выше будут выплаты, поскольку сумма высчитывается один раз, когда поступает заявление, и потом не пересчитывается.

Но, по словам моего собеседника, есть еще одна, четвертая по счету возможность сделать свою старость обеспеченной и комфортной. Это – вкладывание денег в инвестиционный пенсионный фонд. Делается это раз в год, когда приходит время нести отчет в налоговые органы.

– Возможность эта заключается в том, что ты можешь инвестировать в пенсионный инвестиционный фонд до 17% от доходов за год и столько же в свою очередь добавит твой работодатель, – говорит Владимир. – Кроме того, это может еще и сиюминутную выгоду принести, ведь сумма вклада в инвестфонд уменьшает твой годовой доход на энную сумму, в результате чего ты можешь попасть уже не под 18 процентов налогообложения, а только под 15! Мы с Леной этим пользуемся, и это даст нам впоследствии очень заметную прибавку к пенсии. Правда, воспользоваться этими деньгами можно будет только с 70 лет, зато сколько расходовать ежемесячно, будете решать сами. И «но» тут только одно – израсходовать можно будет ровно ту сумму, которая накоплена.

Жалко, конечно, ежегодно «отрывать от сердца» эти деньги, но хорошо просчитав с калькулятором в руках все плюсы и минусы, мы пришли к выводу, что овчинка стоит выделки. У нас ведь внучка растет, хотелось бы иметь возможность радовать ее подарками даже тогда, когда единственным источником дохода для нас станут пенсионные чеки.

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