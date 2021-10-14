Поляки обнаружили около белорусской границы тело 24-летнего сирийца 2 14.10.2021, 16:21

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Это пятый подобный случай на границе.

На границе с Беларусью польские полицейские нашли тело мужчины. Из документов, которые были при нем, следует, что он гражданин Сирии и ему 24 года, сообщает издание RMF24.

Тело заметили польские полицейские с вертолета, патрулирующего приграничную территорию. Оно лежало в поле, которое находится недалеко от Кузницы-Белостоцкой.

В вещах мужчины нашли документы. Оказалось, что это 24-летний гражданин Сирии. С середины сентября он находился на территории Беларуси.

Районная прокуратура в Сокулке уже начала расследование по этому поводу. Будет проведено вскрытие тела мужчины, чтобы определить причины и обстоятельства его смерти.

Отметим, что это пятый подобный случай на границе с Беларусью.

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