На каких грибах и ягодах еще могут заработать белорусы? 4 14.10.2021, 16:50

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Сезон грибов и ягод плавно подходит к своему завершению.

Intex-press узнала, почем на этой неделе жители Барановичей могут сдать в заготовительных пунктах дары природы.

Сезон грибов и ягод в Барановичах плавно подходит к своему завершению. В местных заготовительных пунктах уже не принимают боровики и маслята, однако все еще можно заработать на опятах – за килограмм можно получить 1,5 рубля.

– Сейчас пошли морозы, грибы прекратились, но кто знает, может быть, еще и появятся, — рассказали в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское РАЙПО.

Из ягод можно сдать только клюкву, ее берут по 5,5 рубля за кило.

Что касается овощных культур, то по-прежнему принимают картофель (55 копеек за килограмм), морковь (60 копеек), свеклу (45 копеек) и лук (65 копеек).

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