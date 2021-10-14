Гуцериевы бегут из Беларуси? 3 14.10.2021, 17:08

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Михаил Гуцериев

Фото: ТАСС

Сын попавшего под санкции миллиардера Гуцериева продал акции белорусского банка.

Российский бизнесмен Расим Исмаилов выкупил акции Паритетбанка у Саида Гуцериева — сына Михаила Гуцериева. Напомним, последний попал под санкции Великобритании, введенные в отношении Минска. Об этом zerkalo.io сообщили в банке.

«Смена основного владельца банка не повлияет на его операционную деятельность. Paritetbank продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Все договоры, заключенные клиентами с банком, продолжают действовать, их условия остаются неизменными», — заявляют в банке.

Сумма сделки не раскрывается.

B сентябре сообщалось, что Банк Дабрабыт намерен выкупить простые акции собственной эмиссии. Такое решение приняли на общем собрании акционеров банка. Планируется покупка 880 акций. Как сообщалось, речь шла о продаже акций, которые принадлежат Паритетбанку. Последний, в свою очередь, принадлежит Саиду Гуцериеву — сыну Михаила Гуцериева, который попал под санкции Великобритании, введенные в отношении Минска.

Как санкции сказались на Гуцериевых

Михаил Гуцериев после включения в санкционные списки вышел из совета директоров «РуссНефти», которая продолжительное время поставляла в Беларусь нефть.

Один из основных проектов Гуцериева в Беларуси — строительство Нежинского горно-обогатительного комбината под Любанью. Этим проектом занимается компания семейства Гуцериевых «Славкалий». Возведение комбината предусмотрено инвестиционным договором Беларуси с британской компанией GCM Global energy, принадлежавшей Гуцериеву. С 10 июня Михаил Гуцериев утратил контроль над GCM Global еnergy, следует из отчета компании. Контролирующим лицом теперь является Саит-Салам Гуцериев, младший брат бизнесмена. С сайта «Славкалия» исчезла страница «Совет директоров». Ранее СД возглавлял Михаил Гуцериев, а его членами были родственники и менеджеры бизнесмена.

Ранее 18 августа стало известно, что сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид продал Виктору Прокопене свои доли в криптобиржах Currency.com, Capital.com.

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