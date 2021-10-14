В МИД Польши опять вызвали поверенного в делах Беларуси 3 14.10.2021, 17:29

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Фото: charter97.org

Причина - ситуация на польско-белорусской границе.

Поверенного в делах Беларуси в Польше Александра Чесновского вызвали в Министерство иностранных дел РП. Разговор касался ситуации на польско-белорусской границе, передает «Польское радио».

Пресс-секретарь министерства Лукаш Ясина сообщил, что 14 октября на границе было найдено тело мигранта. Ясина добавил, что власти РП до сих пор не получили от властей РБ ответа по поводу предложения польской стороны отправить гуманитарный конвой для мигрантов, находящихся в Беларуси.

Лукаш Ясина сообщил, что Александр Чесновский отрицал, что его страна действует против Польши: «По прежнему нет ответа от белорусского государства по вопросу о гуманитарном конвое, который должен был направиться из Польши в Беларусь на помощь лицам, находящимся там в сложной ситуации».

Пограничная служба РП в13 октября зафиксировала 482 попытки незаконного пересечения польско-белорусской границы. Было арестовано восемь нелегальных иммигрантов, в том числе 6 иракцев и 2 иранских гражданина. Оставшиеся попытки пересечения границы пресекли сотрудники Пограничной службы. За помощь мигрантам задержаны 5 иностранцев: граждане Грузии, Украины, Сирии и Ирака.

Около 1600 нелегальных мигрантов в настоящее время содержатся в пунктах Пограничной службы. Люди идентифицируются и затем проходят процедуру предоставления статуса беженца, если они подают заявления о международной защите, или проходят процедуру, обязывающую их вернуться в страну происхождения.

С начала октября Пограничная служба Польши зафиксировала более 6 700 попыток незаконного перехода в Польшу из Беларуси, а с начала года —более 18 000. Большинство из них отмечены за последние четыре месяца.

Задержанные мигранты — в основном из Ирака. Их привозят к границе спецслужбы режима Лукашенко.

Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения о реадмиссии между Беларусью и ЕС. Соглашение о реадмиссии предусматривает, среди прочего, что Беларусь принимала бы назад нелегальных иммигрантов, которые оказались бы в странах ЕС с территории РБ.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии были подписаны 8 января прошлого года и вступили в силу в июле 2020 года.

С весны резко увеличилось количество незаконных пересечений границы Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей мигрантами из стран Ближнего Востока. Страны ЕС считают, что это результат сознательных действий режима Лукашенко в ответ на санкции.

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