Доклад RAND: Военная мощь России и Китая, вместе взятых, не превзойдет военную мощь США 14.10.2021, 18:34

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Однако американским военным силам не стоит расслабляться.

Согласно новому докладу американской корпорации RAND, российско-китайские отношения продолжат укрепляться из-за того, что характер политики Соединенных Штатов в отношении этих двух стран пока не меняется, и в 2022 году «совокупная мощь России и Китая» «продолжит приближаться, но не превысит» мощь Соединенных Штатов, пишет Military Times (перевод — inosmi.ru).

Составители доклада характеризуют укрепляющиеся отношения Пекина и Москвы как отношения, основанные на прагматизме и на необходимости «уравновешивать жесткую и мягкую силу Соединенных Штатов». Кроме того, Китай и Россию объединяет их стремление противостоять американской идеологии, которая, с их точки зрения, сводится к «милитаризму, активному вмешательству и насильственному навязыванию американских ценностей другим странам».

Согласно этому докладу, последние два десятилетия отношения между Китаем и Россией постепенно развивались и укреплялись. Когда Пекин и Москва провели свои первые совместные «полевые учения» в 2003 году, это стало сигналом того, что эти страны перешли от отношений, основанных на «расчете», к отношениям «сотрудничества».

С 2012 по 2017 год Китай и Россия еще больше укрепили свои связи, перейдя от отношений «сотрудничества» к отношениям «взаимодействия», что во многом было обусловлено «западными санкциями». В частности, после того как Запад ввел санкции против России в связи с аннексией Крыма в 2014 году, Москва начала налаживать «гораздо более тесные» связи с Пекином.

Ключевым моментом в укреплении их отношений стал «15-летний план сотрудничества в военной сфере», который был подписан сторонами в 2002 году и предусматривал «предоставление военной техники, лицензий на технологии, а также совместные исследования и разработки». Хотя в докладе не упоминается общий объем этой техники, в этот период времени Китай получил доступ к «высококлассным» российским системам вооружений, таким как истребители Су-27, Су-30 и ракетные эсминцы, а также к технической помощи российских специалистов, которые работали на китайских оборонных предприятиях.

Авторы доклада ожидают, что это сотрудничество продолжится. Они считают, что Пекин и Москва продолжат повышать уровень оперативного взаимодействия их вооруженных сил посредством совместных военных учений и обмена военным оборудованием. «Практическое взаимодействие» между вооруженными силами Китая и России уже стало обычным явлением, а масштабы и глубина их совместных военных учений продолжают постепенно увеличиваться, начиная с 2003 года.

Пока в августе этого года Соединенные Штаты занимались выводом своих войск из Афганистана, Москва и Пекин провели масштабные совместные военные учения — впервые на территории Китая. Как сообщило агентство Associated Press, эти учения стали «отражением перехода на новый уровень военного сотрудничества» между этими двумя странами.

«Учитывая то немногое, — если не говорить о существенном пересмотре политики, — что правительство Соединенных Штатов может сделать, чтобы предотвратить дальнейшее развитие отношений между Китаем и Россией, вооруженным силам США, по мнению авторов доклада, необходимо готовиться к укреплению сотрудничества между Пекином и Москвой».

«Вооруженные силы Соединенных Штатов могут готовиться к последствиям более широкого российско-китайского сотрудничества, в том числе рассчитывая на дальнейшее взаимопроникновение китайской и российской военной техники, на дополнительное совместное планирование и военные учения, возможное совместное базирование и в конечном счете возможные совместные военные операции», — говорится в заключение доклада.

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