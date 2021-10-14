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На «Беларуськалии» автомобиль с работниками врезался в стенку горной выработки

  • 14.10.2021, 18:38
  • 1,968
На «Беларуськалии» автомобиль с работниками врезался в стенку горной выработки

ЧП произошло на глубине 430 метров.

ЧП произошло сегодня около полудня. Как сообщается в телеграм-канале «Беларуськалия», автомобиль доставлял работников организации «Трест Шахтоспецстрой» на смену. На глубине 430 метров машина врезалась в стенку горной выработки.

В результате происшествия 47-летний машинист подземных самоходных машин получил травмы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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