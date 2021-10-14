Белорусским футболистам пора задуматься о забастовке 2 14.10.2021, 19:09

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Их зарплаты рекомендовано пересмотреть.

Оптимизировать бюджеты рекомендовали белорусским футбольным клубам 14 октября во время заседания исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола». С таким предложением выступил зампред АБФФ Михаил Ботников, сообщает пресс-служба ассоциации.

Исполком поддержал предложение Ботникова и рекомендовал руководству и игрокам футбольных клубов высшей лиги чемпионата Беларуси «провести переговоры по пересмотру условий оплаты труда с целью оптимизации финансовых средств».

Также на заседании рекомендовали до 31 декабря этого года во всех белорусских футбольных клубах провести вакцинацию.

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