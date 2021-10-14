закрыть
14 октября 2021, четверг, 20:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусским футболистам пора задуматься о забастовке

2
  • 14.10.2021, 19:09
  • 2,024
Белорусским футболистам пора задуматься о забастовке

Их зарплаты рекомендовано пересмотреть.

Оптимизировать бюджеты рекомендовали белорусским футбольным клубам 14 октября во время заседания исполкома Ассоциации «Белорусская федерация футбола». С таким предложением выступил зампред АБФФ Михаил Ботников, сообщает пресс-служба ассоциации.

Исполком поддержал предложение Ботникова и рекомендовал руководству и игрокам футбольных клубов высшей лиги чемпионата Беларуси «провести переговоры по пересмотру условий оплаты труда с целью оптимизации финансовых средств».

Также на заседании рекомендовали до 31 декабря этого года во всех белорусских футбольных клубах провести вакцинацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко не продержится и двух недель
Лукашенко не продержится и двух недель сергей дылевский
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко
Провинциальные анекдоты времен большого взлета
Провинциальные анекдоты времен большого взлета Владимир Халип
Метод пустого стула
Метод пустого стула Артем Черников