БОР о ситуации на «Беларуськалии»: Рабочие, хватит рисковать жизнью 14.10.2021, 19:18

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Оставайтесь дома.

Сегодня на ОАО Беларуськалий на «Рудоуправлении №1» произошло новое и далеко не последнее происшествие, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР.

Подземный автотранспорт «минка», перевозивший работников организации «Трест Шахтоспецстрой» на смену, на глубине 430 метров врезался в целик. Водитель сильно пострадал, информация о травмах уточняется.

Происшествие оформляют как групповой несчастный случай.

И этот случай произошел после инспекции специалистов компании YARA, которых интересовали только непокрашенные трубы и ступенки.

Исходя из практики, виноватым, скорее всего, сделают водителя.

Что ж, желаем крепкого здоровья пострадавшему и скорейшего выздоровления.

Количество несчастных случаев на ОАО «Беларуськалий» поражает.

Рабочие, хватит рисковать жизнью на неисправном и устаревшем оборудовании! Оставайтесь дома. Берегите себя!

Стачке быть!

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