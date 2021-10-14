БОР о ситуации на «Беларуськалии»: Рабочие, хватит рисковать жизнью
- 14.10.2021, 19:18
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Оставайтесь дома.
Сегодня на ОАО Беларуськалий на «Рудоуправлении №1» произошло новое и далеко не последнее происшествие, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР.
Подземный автотранспорт «минка», перевозивший работников организации «Трест Шахтоспецстрой» на смену, на глубине 430 метров врезался в целик. Водитель сильно пострадал, информация о травмах уточняется.
Происшествие оформляют как групповой несчастный случай.
И этот случай произошел после инспекции специалистов компании YARA, которых интересовали только непокрашенные трубы и ступенки.
Исходя из практики, виноватым, скорее всего, сделают водителя.
Что ж, желаем крепкого здоровья пострадавшему и скорейшего выздоровления.
Количество несчастных случаев на ОАО «Беларуськалий» поражает.
Рабочие, хватит рисковать жизнью на неисправном и устаревшем оборудовании! Оставайтесь дома. Берегите себя!
Стачке быть!