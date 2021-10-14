В центре Тбилиси десятки тысяч протестующих потребовали освобождения Михаила Саакашвили 3 14.10.2021, 19:25

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На площади зачитали послание экс-президента Грузии.

Около 50 тысяч человек собрались сегодня на площади в центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет «Новости Грузия».

Несколько десятков тысяч человек приехали на акцию из регионов, почти столько же на площади и жителей столицы.

Акция началась с того, что гендиректор оппозиционного канала «Мтавари» и один из адвокатов Саакашвили Ника Мелия прочитал его послание. Саакашвили призвал общественность страны к примирению и объединению. Он также призвал сторонников оппозиции 30 октября проголосовать за кандидатов от «Национального движения», которые по итогам голосования 1 октября на местных выборах вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии.

Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября и с тех пор отбывает наказание в руставской тюрьме N12. За последние восемь лет – за время своего отсутствия в Грузии, Саакашвили был дважды заочно осужден и приговорен к шести годам заключения за должностные преступления. Поэтому власти Грузии не торопятся предъявлять Саакашвили обвинения в незаконном пересечении границы – предполагается, что именно так он попал в Грузию перед выборами.

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