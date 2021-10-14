В Латвии вводят чрезвычайное положение из-за коронавируса 14.10.2021, 19:58

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Теперь сотрудники организаций, по возможности, должны трудиться удаленно.

На внеочередном заседании Сейма Латвии 14 октября утвердили постановление правительства, согласно которому на территории страны объявляется чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщает пресс-служба Сейма.

Теперь сотрудники организаций, по возможности, должны трудиться удаленно. Работники госсектора обязательно должны быть вакцинированы или иметь актуальную справку об отсутствии ковида. Посещение спортивных мероприятий, общественных мест и т.д. — на таких же условиях. Развлекательные центы, батутные парки, аквапарки будут временно закрыты. Школьники будут обучаться очно, но с соблюдением масочного режима и регулярным тестированием на коронавирус.

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