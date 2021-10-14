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Польские пограничники показали, как нелегалы готовятся к прорыву границы

  • 14.10.2021, 20:39
  • 6,952
Польские пограничники показали, как нелегалы готовятся к прорыву границы

Видеофакт.

Пограничная служба Польши показала, как нелегалы готовятся к прорыву границы в районе Кузницы.

«Скорее всего, белорусские спецслужбы готовят очередной силовой прорыв границы», — сообщает пограничное ведомство.

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