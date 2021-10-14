Польские пограничники показали, как нелегалы готовятся к прорыву границы
- 14.10.2021, 20:39
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Видеофакт.
Пограничная служба Польши показала, как нелегалы готовятся к прорыву границы в районе Кузницы.
«Скорее всего, белорусские спецслужбы готовят очередной силовой прорыв границы», — сообщает пограничное ведомство.
Dziś na odcinku 🇵🇱🇧🇾ochranianym przez Placówkę Straży Granicznej w Kuźnicy zbiera się kilkudziesięcioosobowa grupa cudzoziemców. Prawdopodobnie służby białoruskie organizują kolejne siłowe przekroczenie granicy.#zgranicy pic.twitter.com/p5vswvFCBW— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 14, 2021