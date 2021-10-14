Польские пограничники показали, как нелегалы готовятся к прорыву границы 14.10.2021, 20:39

6,952

Видеофакт.

Пограничная служба Польши показала, как нелегалы готовятся к прорыву границы в районе Кузницы.

«Скорее всего, белорусские спецслужбы готовят очередной силовой прорыв границы», — сообщает пограничное ведомство.

Dziś na odcinku 🇵🇱🇧🇾ochranianym przez Placówkę Straży Granicznej w Kuźnicy zbiera się kilkudziesięcioosobowa grupa cudzoziemców. Prawdopodobnie służby białoruskie organizują kolejne siłowe przekroczenie granicy.#zgranicy pic.twitter.com/p5vswvFCBW — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 14, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».