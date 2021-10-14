Шесть слов, которых испугался режим 14.10.2021, 20:43

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Начинается экспертиза статьи журналиста «Комсомольской правды» Можейко.

По делу взятого под стражу журналиста Геннадия Можейко назначена лингвистическая экспертиза. Эксперты проверят шесть слов из его статьи, сообщил РИА "Новости" главный редактор "Комсомольской правды".

Геннадия Можейко задержали за статью об Андрее Зельцере — программисте, который погиб в перестрелке с сотрудниками КГБ. За публикацию этой статьи власти заблокировали сайт "КП в Беларуси". Журналисту предъявили обвинение по двум статьям. В СИЗО в Жодино он находится уже вторую неделю.

История с Можейко привела к закрытию представительства "КП" в Беларуси.

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