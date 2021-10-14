Чиновник, которого Лукашенко направил «наводить порядок в легкой атлетике», оказался сторонником Бабарико 11 14.10.2021, 20:57

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Верных режиму всем меньше.

«Трибуна» сообщает об увольнении руководителя Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Анатолия Макаревича.

По информации издания, чиновника, которого Лукашенко направил «наводить порядок в легкой атлетике», уволили за подпись в поддержку выдвижения Виктора Бабарико на выборах 2020 года.

Также за подписи увольняют директора РЦОП по художественной гимнастике Михаиле Евсюке, а также старшем тренере сборной по вольной борьбе Юрии Жизневском.

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