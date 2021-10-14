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Чиновник, которого Лукашенко направил «наводить порядок в легкой атлетике», оказался сторонником Бабарико

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  • 14.10.2021, 20:57
  • 17,446
Чиновник, которого Лукашенко направил «наводить порядок в легкой атлетике», оказался сторонником Бабарико

Верных режиму всем меньше.

«Трибуна» сообщает об увольнении руководителя Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Анатолия Макаревича.

По информации издания, чиновника, которого Лукашенко направил «наводить порядок в легкой атлетике», уволили за подпись в поддержку выдвижения Виктора Бабарико на выборах 2020 года.

Также за подписи увольняют директора РЦОП по художественной гимнастике Михаиле Евсюке, а также старшем тренере сборной по вольной борьбе Юрии Жизневском.

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