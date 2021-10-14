Сейм Польши утвердил проект строительства забора на границе с Беларусью 1 14.10.2021, 21:25

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Его стоимость — 414 миллионов долларов.

14 октября Сейм Польши утвердил проект закона о строительстве на границе с Беларусью ограждения, которое могло бы защитить страну от мигрантов. За проголосовало 274 депутата, против выступили 174, сообщает dziennik.pl.

Строительство будет стоить порядка 414 миллионов долларов. Эти деньги выделят из бюджета страны.

Общая протяженность границы Беларуси и Польши — 418 километров. С середины сентября уже ведется строительство ограждения из колючей проволоки высотой около 2,5 метра.

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