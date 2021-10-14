Украина прощается с советским «Калашниковым» 3 14.10.2021, 21:33

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Украинским нацгвардейцам выдают новое современное оружие.

Вместо автоматов «Калашникова» бойцов украинской Нацгвардии перевооружают современными винтовками UAR-15. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

«Сейчас продолжается переоснащение воинских частей Нацгвардии новейшим стрелковым вооружением. Сегодня первый этап переоснащения уже выполнен. Отряды специального назначения вместо автоматов «Калашникова» советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56. Снайпера вместо устаревших СВД (снайперских винтовок Драгунова) используют снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства. РПГ-7 уже заменено на PSRL-1 (РПГ-1) американского производства», — заявил заместитель директора департамента логистики главного управления Нацгвардии Сергей Гриценко.

Из числа бронированной техники, на вооружении уже стоят БТР-3 и БТР-4 украинского производства.

Гриценко уточнил, что переоснащение Нацгвардии осуществляется в соответствии со стандартами НАТО.

В планах Национальной гвардии — обеспечить новейшей техникой и оружием все воинские части оперативного назначения.

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