Диетолог назвала оптимальное суточное количество калорий 14.10.2021, 21:45

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Cуточная калорийность должна рассчитываться с учетом веса человека.

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов России Марина Макиша рассказала, сколько калорий в день следует употреблять среднестатистическому человеку.

По ее словам, суточная калорийность должна рассчитываться с учетом веса человека. Так, рекомендуется потреблять 25–30 килокалорий на каждый килограмм.

«В абсолютных цифрах получается около 1 800–2 000 килокалорий в день для женщин, для мужчин – до 2 500 килокалорий», — пояснила она в беседе с «Москва 24» 13 октября.

При этом Макиша подчеркнула, что при расчете важно учитывать образ жизни, в особенности физическую активность. У людей с высокой плотностью мышечной массы потребность в энергии будет больше, а значит, возникает необходимость повысить калорийность питания, иначе из-за дефицита в организме будет запущен процесс похудения.

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