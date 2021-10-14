Диетолог назвала оптимальное суточное количество калорий
- 14.10.2021, 21:45
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Cуточная калорийность должна рассчитываться с учетом веса человека.
Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов России Марина Макиша рассказала, сколько калорий в день следует употреблять среднестатистическому человеку.
По ее словам, суточная калорийность должна рассчитываться с учетом веса человека. Так, рекомендуется потреблять 25–30 килокалорий на каждый килограмм.
«В абсолютных цифрах получается около 1 800–2 000 килокалорий в день для женщин, для мужчин – до 2 500 килокалорий», — пояснила она в беседе с «Москва 24» 13 октября.
При этом Макиша подчеркнула, что при расчете важно учитывать образ жизни, в особенности физическую активность. У людей с высокой плотностью мышечной массы потребность в энергии будет больше, а значит, возникает необходимость повысить калорийность питания, иначе из-за дефицита в организме будет запущен процесс похудения.