ICAO рассмотрит промежуточный доклад о захвате самолета Ryanair уже 25 октября 2 14.10.2021, 21:52

1,638

Начинается расследование преступления режима Лукашенко.

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) 25 октября рассмотрит промежуточный документ о захвате самолета Ryanair, который в конце мая сел в Минске из-за ложного сообщения об опасности. Об этом сообщил сегодня представитель РФ в организации Сергей Гудков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что никаких предварительных или окончательных выводов при этом еще сделано не будет.

Напомним, режим Лукашенко захватил самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Была применена военная авиация. Экипажу самолета сообщили ложную информацию о бомбе на борту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».