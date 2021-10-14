ICAO рассмотрит промежуточный доклад о захвате самолета Ryanair уже 25 октября

ICAO рассмотрит промежуточный доклад о захвате самолета Ryanair уже 25 октября2
- 14.10.2021, 21:52
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Начинается расследование преступления режима Лукашенко.
Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) 25 октября рассмотрит промежуточный документ о захвате самолета Ryanair, который в конце мая сел в Минске из-за ложного сообщения об опасности. Об этом сообщил сегодня представитель РФ в организации Сергей Гудков, сообщает ТАСС.
Он отметил, что никаких предварительных или окончательных выводов при этом еще сделано не будет.
Напомним, режим Лукашенко захватил самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Была применена военная авиация. Экипажу самолета сообщили ложную информацию о бомбе на борту.