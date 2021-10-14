Какие книги стоит прочитать оставшимся дома белорусам? 14.10.2021, 22:02

Стачке быть! Это неминуемо.

А пока мы все вместе готовимся, приведем пример книг, которые можно почитать для саморазвития, когда мы все останемся дома, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Платон. «Жемчужины мысли»

Древняя Греция в большинстве своем стала основой для культур многих стран. А мысли и идеи Платона, жившего 20 веков назад, обсуждаемы и актуальны и в наше время. Неважно, философ вы или нет, данная книга заметно расширит ваш кругозор.

Аристотель. «Риторика. Поэтика»

Речь — это неотъемлемая часть нашей жизни. Ее, как и собственный ум, мы оттачиваем и развиваем всю свою жизнь. В этой книге Аристотель детально объяснил, как пользоваться речью. Дошло даже до того, как вызывать у человека нужную нам эмоцию.

Марк Аврелий. «Наедине с собой»

Марк Аврелий — один из самых успешных императоров Римской империи, правление которого пришлось на тяжелые времена, но, тем не менее, считалось золотым веком Римской империи. Его книга — это бесконечный поток мудрости. Основная идея — трать свои силы только на то, что ты контролируешь.

Иоганн Вольфганг фон Гете. «Фауст»

Главное произведение автора, над которым он трудился 60 лет. Книга затрагивает множество тем, которые тревожат человека: от поиска смысла жизни до помощи людям и вознесения души в рай. Каждый сможет почерпнуть для себя что-то свое. Не даром данное произведение входит во Всемирную библиотеку.

Августин Блаженный. «Против академиков. О бессмертии души»

Автор затрагивает сакральную тему для каждого, он говорит о душе. Немаловажно для каждого человека правильно распознать свои душевные стремления. Также в произведении происходит дискуссия двух умных людей, а как известно именно в таких дискуссиях и рождается истинна.

Друзья, читая книги, увеличивая свой кругозор, мы развиваем себя, свое мышление, мы растем и развиваемся. Именно это сейчас и необходимо нашей родине. Именно мы будем восстанавливать то, что разрушено. За нами будущее.

Стачке быть!

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