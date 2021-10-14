Россия отменила запрет на въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана 14.10.2021, 22:14

Объявлена «миграционная амнистия»

Россия объявила "миграционную амнистию" для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд в страну. Об этом в среду, 13 октября, сообщило посольство Узбекистана в Москве со ссылкой на первого заместителя главы МВД РФ Александра Горового, сообщает "Немецкая волна".

В сообщении отмечается, что "миграционная амнистия" не распространяется на граждан Узбекистана, депортированных из России на основании решений судов.

Помимо этого, МВД РФ совместно с узбекской стороной намерено запустить с 18 октября пилотный проект, в рамках которого 10 тысяч граждан Узбекистана, планирующие уехать в Россию на заработки, смогут оформить патенты на трудовую деятельность еще до выезда из республики. Ожидается, что этот механизм позволит уменьшить сроки трудоустройства и, соответственно, расходы российских работодателей.

Узбекистан отправит 10 тысяч граждан на стройки в РФ

Ранее на этой неделе стало известно, что в Узбекистане началась реализация пилотного проекта по организованному набору и отправке на стройки в России 10 тысяч граждан.

Проект планируется завершить к середине января 2022 года, сообщило агентство по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в понедельник, 11 октября.

По его данным, днем ранее в Ташкент прибыли специалисты-медики из РФ для проведения профосмотров граждан Узбекистана, которые намерены работать на российских стройках в рамках организованного набора.

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