Население России сократится на миллион за два года 1 14.10.2021, 22:47

1,284

Почти весь прирост смертности связан с заражением коронавирусом.

Общая численность населения России по итогам 2021 года уменьшится на 535,5 тысячи человек, а в 2022 году — еще на 533,4 тысячи. Такой прогноз содержится в утвержденном на этой неделе Едином плане правительства по достижению национальных целей развития России. Документ удалось изучить редакции The Bell.

По итогам прошлого года население России впервые за 17 лет сократилось на 577,6 тысячи человек. На 1 января 2021 года оно составило 146,17 миллиона с учетом аннексированного Крыма. Правительство ожидает, что скорость убыли населения в 2021 году замедлится, но этот показатель все равно останется крайне высоким, и его не смогут компенсировать рождаемость и миграция.

Замедление сокращения населения, прогнозирует правительство, начнется в 2022 году. Рост ожидается не раньше 2030 года. К тому времени оно сократится до 130 миллионов человек, следует из этих расчетов.

За 12 месяцев с октября 2020-го по сентябрь 2021 года естественная убыль населения в России, вероятнее всего, оказалась самой большой в мирной истории, подсчитал ранее демограф Алексей Ракша. Она составила около 997 тысяч человек с учетом Крыма. Почти весь прирост смертности связан с заражением коронавирусом, отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».