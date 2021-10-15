В США госпитализировали экс-президента Билла Клинтона 15.10.2021, 7:33

БИЛЛ КЛИНТОН

Болезнь политика не связана с коронавирусом.

В США госпитализировали бывшего президента США Билла Клинтона, который руководил страной с 1993 по 2001 год.

Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь бывшего президента Энджел Урена сообщила, что болезнь президента не связана с коронавирусом.

Ведущий CNN сообщил в прямом эфире, что госпитализация связана с заражением крови (сепсис).

Отмечается, что бывший глава Белого дома восстанавливается на находится в хорошем состоянии.

75-летний Билл Клинтон был президентом США два срока подряд — с 1993 года по 2001. Представляет Демократическую партию.

В 2016 году его жена и бывшая глава Госдепа Хиллари Клинтон принимала участие в выборах президента, но проиграла республиканцу Дональду Трампу.

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