В США госпитализировали экс-президента Билла Клинтона
- 15.10.2021, 7:33
Болезнь политика не связана с коронавирусом.
В США госпитализировали бывшего президента США Билла Клинтона, который руководил страной с 1993 по 2001 год.
Об этом сообщает CNN.
Пресс-секретарь бывшего президента Энджел Урена сообщила, что болезнь президента не связана с коронавирусом.
Ведущий CNN сообщил в прямом эфире, что госпитализация связана с заражением крови (сепсис).
Отмечается, что бывший глава Белого дома восстанавливается на находится в хорошем состоянии.
75-летний Билл Клинтон был президентом США два срока подряд — с 1993 года по 2001. Представляет Демократическую партию.
В 2016 году его жена и бывшая глава Госдепа Хиллари Клинтон принимала участие в выборах президента, но проиграла республиканцу Дональду Трампу.