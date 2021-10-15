Саакашвили сравнили с героем американского фильма о боксере Рокки Бальбоа 7 15.10.2021, 8:29

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Заявление было сделано на фоне многотысячной акции в центре Тбилиси в поддержку политика.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе сказал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили всегда ассоциировался у него с героем американского фильма, боксером Рокки Бальбоа. Об этом он написал в Facebook 14 октября.

"Они оба рождены побеждать – во имя больших целей в сражении с крупными противниками. Основным противником Михаила всегда были и остаются регресс, застой, коррупция, "совок" и безнадежность. Так же, как и Рокки Бальбоа, Михаил прошел все этапы крупнокалиберного тяжеловеса: великие победы, поражения, человеческие слабости, разочарования, взлеты и падения, сражения, как на ринге, "нокдауны" и подъемы", – написал Сакварелидзе.

Бывший замгенпрокурора отметил, что от Саакашвили "много раз отворачивались и к нему же возвращались".

"Он всегда оставался редким для нашего времени тяжеловесом-чемпионом реальных изменений, который способен поставить на кон все – свою жизнь, репутацию, здоровье – во имя больших целей и идеалов. Михаил Саакашвили – "Рокки Бальбоа" идеалистов. На первый взгляд может показаться, что он уже добился всех значимых побед, но на самом деле это не так. Уважаемые мои друзья-грузины, "Рокки Бальбоа" вернулся. Поддержите его в борьбе и помогите победить, чтобы наконец победила Грузия! Не существует Михаила без Грузии и успешной Грузии без Михаила", – заключил он.

Сакварелидзе – давний соратник Саакашвили. Во времена президентства Саакашвили, в 2008–2012 годах, он был первым заместителем главного прокурора Грузии. В 2015 году Сакварелидзе переехал в Украину и получил украинское гражданство.

Сегодня около 50 тыс. человек собрались на площади в центре Тбилиси с требованием освободить Саакашвили.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

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