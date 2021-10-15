COVID-19 «косит» Витебскую область: опубликован секретный документ 15 15.10.2021, 8:41

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фото: reuters

Журналистам «слили» данные о тестах на коронавирус из пяти крупных медицинских учреждений.

Сайт zerkalo.io получил данные о тестах на коронавирус из пяти крупных медицинских учреждений Витебской области. Цифры показывают, как резко выросло число положительных результатов и как болеют люди всех возрастов. Ранее мы публиковали похожие данные по Минску.

Что за данные?

Источник передал журналистам несколько таблиц, в них — данные о тестах на COVID-19 из пяти организаций здравоохранения Витебска и области за несколько месяцев. Вот они:

Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Витебская областная клиническая инфекционная больница;

Витебский областной клинический родильный дом;

Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии;

Витебская городская центральная поликлиника.

Судя по документам, в эти пять мест направляли исследования на COVID-19 из витебских больниц и поликлиник, а также из районных центров.

Для каждого теста указаны имя пациента, дата рождения, дата забора образца, адрес и контактный телефон. Есть и результат — положительный или отрицательный.

Мы связались с несколькими людьми из документа по указанным телефонам. Они подтвердили, что действительно сдавали тесты на COVID-19 в указанные даты и получали положительный результат.

Сколько заболевших?

Мы проанализировали данные с 25 августа по 5 октября (именно за этот период есть информация по всем пяти организациям). Судя по документам, за это время сделали 46 787 тестов, 18 604 из них оказались положительными (40%).

Мы посчитали число положительных результатов для тестов, которые были сданы в определенные дни. Вот что получилось:

«Впадины» на графике — это выходные. Судя по данным, по субботам и особенно по воскресеньям тестов сдавали намного меньше и положительных результатов тоже получалось меньше.

При этом число положительных тестов постепенно становилось все больше. По данным из документов, за неделю с 30 августа по 5 сентября исследования 1464 раз подтвердили COVID-19. А за неделю с 27 сентября до 3 октября положительных тестов было уже 5312. Всего за месяц количество положительных результатов выросло в 3,6 раза.

Мы не можем сравнить данные из полученных документов с цифрами из официальных сводок Минздрава и сделать какой-то вывод. Все потому, что мы учитываем тесты, которые люди сдали в определенный день. А какой показатель учитывает в своих ежедневных отчетах министерство мы пока не знаем.

Однако мы можем поместить официальные и «внутренние» данные по дням на один график. Обратите внимание, что Минздрав публикует сводки по всей Беларуси, а витебские эпидемиологи учитывают только свою область.

Что мы знаем про заболевших?

Судя по полученным данным, болеют в основном люди среднего и старшего возраста. Большинству с положительными тестами — от 31 до 60 лет.

Есть в документах и дети. Положительные тесты зарегистрировали у 52 годовалых детей, 78 пациентам — 12 месяцев.

Записаны два 100-летних заболевших, один 104-летний, а также пациентка 1913 года рождения (если данные верны, ей сейчас 108 лет). Медицинские записи ничего не говорят о том, насколько тяжело они заболели.

В документе нет никакой информации о месте работы или учебы пациентов. Отдельно отмечены те, кто направлен из «МВД» (вероятно, речь про поликлинику МВД в Витебске). В этом разделе более 100 положительных тестов за 42 дня.

Также медики фиксировали диагноз и анамнез пациента. Правда, эти графы в разных учреждениях заполняли по-разному. В числе диагнозов — ОРИ и ОРВИ, подозрения на COVID-19, пневмония, аносмия (отсутствие запахов), «обследование», «выезд за границу», «для военкомата» и даже «алкогольная кома».

Пневмонию вместе с положительным тестом на COVID-19 зарегистрировали как минимум в тысяче случаев (это около 6% от всех положительных исследований).

Никакой информации о возможных смертельных исходах у нас нет.

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