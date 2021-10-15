«Из зарплаты могли вычесть до $800 в месяц» 4 15.10.2021, 8:49

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За что в Беларуси работодатели штрафуют сотрудников.

Алексей из Минска удивился, что в договоре подряда, который с ним заключила белорусская строительная компания, есть два пункта со штрафами. У человека высчитают 400 рублей, если он появится на объекте пьяным. Такую же сумму вычтут за неявку на работу по неуважительной причине — за то, что в народе называют прогулом. «При мне никого не штрафовали, но текучка в организации ужасная», — рассказал Алексей журналисту Onlíner и показал нам фото документа (мы опубликовали его ниже).

Журналисты попросили читателей рассказать, какие штрафы есть у них на работе, потом спросили юриста насчет законности подобных санкций от работодателей, а психолога — об их эффективности.

Курьер: «Если привожу заказ не вовремя, плачу штраф — половину от стоимости пиццы»

Андрей работает курьером в крупной сети пиццерий в Минске. Парень говорит, что за одну доставку ему платят 5 рублей, но при опоздании получается работа в минус — за это предусмотрено наказание рублем.

— Если я опоздал, то одну пиццу из заказа должен отдать клиенту за 1 копейку. В таком случае с меня высчитывают половину стоимости этой пиццы, обычно забирают около 10 рублей. Не отдать пиццу из-за опоздания нельзя, потому что программа фиксирует время доставки. Работникам не нравятся такие правила, но руководство реагирует просто: не нравится — увольняйтесь. Лично я получаю минимальные штрафы. Максимум было около 30 рублей за день, но это редкость.

Также курьеров штрафуют, если поставил сумку с пиццами на асфальт, за отсутствие маски, несоответствие внешнего вида, не обработанные антисептиком руки и «за все что угодно». За все эти проступки вычитают из зарплаты от 2 до 10 рублей. А вот за отсутствие санитарной книжки — сразу минус 50 рублей. Информация о санкциях в документах не прописана, обо всем сообщается в рабочем чате. Андрей предоставил в редакцию скриншот из рабочего чата со штрафами, но попросил его не публиковать для сохранения конфиденциальности.

Маркетолог: «Когда стали штрафовать за опоздания, хронические «опоздуны» напряглись»

— Начальник нашего отдела придумал, что за опоздание в офис на 10 минут работник должен положить в общую копилку 1 рубль, собранные деньги идут на бутилированную воду. Когда стали штрафовать за опоздания, хронические «опоздуны» напряглись. Первое время, как только ввели это правило, весь кабинет пил воду за счет моих опозданий, — смеется Артем из Минска.

Данная мера наказания, по мнению Артема, безобидная и очень эффективная. Парень говорит, что 1 рубль — сумма маленькая, но при опоздании в течение десяти дней набегает 10 рублей, с которыми ему не хочется расставаться. Тем не менее штраф в 1 рубль не освобождает от устного замечания. Никого не ругают, но говорят напутственные слова о необходимости приходить вовремя.

Та самая общая копилка на работе у Артема. После введения штрафа опоздания свелись к минимуму

Работник сферы теплоснабжения: штрафуют за опоздания, неправильно заполненные документы, за мусор на объекте

— Штрафы — наша больная тема, — рассказывает работник сферы теплоснабжения Павел и уточняет, что система санкций по отношению к работникам ужесточилась с приходом нового руководства. — Опоздал хотя бы за одну секунду — минус 25% премии. Неправильно оформил документы — минус 25% премии, но это относится только к директору. Обнаружили мусор на объекте, где никого не бывает месяцами, — минус 100% премии. Из последнего, что выходит за рамки: директор лишил троих человек премии на год за то, что они ушли на обед на 10 минут раньше положенного, а премия — это практически половина зарплаты.

По мнению мужчины, наказания неоправданно жесткие. Одно дело, когда наказывают из-за нарушения техники безопасности, например за работу без каски забирают в первый раз 25%, во второй раз — 50%, в третий раз — 100%. Другое — когда забирают четверть премии из-за опозданий. Сам Павел практически не попадает под санкции нового руководства — говорит, что не косячит.

— Меня возмущает несоразмерность штрафов и наказаний. Директор просто не имеет права за такие мелкие проступки лишать людей половины зарплаты, они банально сейчас будут увольняться. Но вряд ли попытаются отстоять свои права, почему-то у нас это не принято, иначе ты становишься врагом народа. Раньше ко всему этому относились лояльнее, все понимали размер зарплат и старались за ерунду не штрафовать. Проверок сейчас гораздо больше, чем было раньше. Проще же проверять, чем работать.

Бывший букмекер: оштрафовать могли на $800 — не страшно при зарплате в $5000

Константин работал трейдером в Беларуси на европейскую букмекерскую компанию. Уволился еще в 2019 году, но утверждает, что с тех пор ничего не поменялось — об этом рассказали бывшие коллеги, с которыми он поддерживает связь.

— Штрафы разные и зависят от того, насколько серьезно провинился сотрудник. Чаще наказывали за опоздания. Если узнали, что ты размещал ставки на своем событии, а букмекер не имеет права этого делать, то могли уволить и занести в черный список — не сможешь работать после этого ни в одной букмекерской конторе. Если ты опаздываешь на уже начавшийся матч, который должен вести, будет штраф от $30 до $100 — зависит от того, насколько это было рейтинговое событие. Если ты ведешь событие и оно остановилось, например, из-за технической неполадки, могли забрать $5 или $10. Из зарплаты могли вычесть до $800 в месяц.

Как удавалось выживать с такими минусами у зарплаты?

— Кто знает, что такое букмекерская работа, тот понимает, что здесь большие бонусы. Ты можешь проштрафоваться на $800, но можешь и подняться на $5000. Каждый трейдер приносит прибыль компании. Если ты вел топовое событие Лиги чемпионов и компания получила за его счет $100 000 — получаешь 1—2% от этой суммы, и таких событий в месяц может быть несколько.

А что о штрафах скажет юрист?

Юрист Светлана Семенихина объясняет, что понятие «штраф» применимо только к тем, кто работает по договору подряда. Если заключен трудовой договор, речь уже идет о мерах дисциплинарного взыскания, то есть о депремировании.

— Если заключен трудовой договор, то санкции за совершение дисциплинарных проступков определяет статья 198 Трудового кодекса Республики Беларусь. В ней есть такие виды наказаний, как замечание, выговор, лишение стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев и увольнение. Чтобы применить эти меры в отношении работника, наниматель не должен прописывать их в документах или сообщать о них сотрудникам. У него есть право применить любое из вышеперечисленных наказаний на основании статьи 198 ТК, кроме увольнения — оно возможно не в любом случае. Также имеется оговорка: наказание применяется с учетом тяжести совершенного дисциплинарного проступка, личности работника, его предыдущего поведения на работе.

Если работник, например, опоздал один раз на 5 минут — скорее всего, только на этом основании лишать его премии будет неправильно, и такое депремирование можно попробовать обжаловать в судебном порядке. Но суд не всегда становится на сторону работника. Если же наниматель депремировал за систематическое опоздание, за злостное нарушение — как правило, это законно.

Если с человеком заключили договор подряда, в нем уместно использование понятия штрафа, он выступает как разновидность неустойки. Любой штраф имеет цель предотвратить нежелательные события, которые могут значительно притормозить работу по договору подряда и сказаться на конечном результате. Поэтому нет ничего криминального в штрафе подрядчика за то, что он не приступил к работе по неуважительной причине либо явился на объект в состоянии опьянения. Штрафы тут прописаны законные, заказчик не превысил своих полномочий, — поясняет юрист.

Психолог: лучше мотивировать работников чем-то хорошим

Психолог Павел Зыгмантович, автор телеграм-канала «Доказательная психология», говорит, что штрафы — это разновидность отрицательной мотивации, своеобразный «кнут». А кнут работает хорошо на коротких дистанциях, если нужно остановить какое-то действие.

— Было исследование, когда людей учили правильно бегать: приземляться не на пятку, а на переднюю часть стопы. Бегунам выдавали специальные кроссовки, которые слегка били током, если во время бега приземлять стопу на пятку. Благодаря такой отрицательной мотивации люди очень быстро перестали приземляться неправильно. Другое дело — денежные штрафы. Проблема «кнута» в том, что у него слабый диапазон действий и он может дать сбой.

В одном из детских садов Израиля решили ввести штрафы для родителей, которые поздно забирают своих детей — условно, не в нужные 18:00, а в 18:10—18:20. И что вы думаете? Родители стали опаздывать еще чаще. В данном случае штраф они восприняли как сделку: за определенную сумму я прихожу за ребенком, когда мне удобно.

Штрафы хорошо работают на коротких дистанциях, когда нужно резко перестать совершать какое-то действие. Чтобы «кнут» сработал, должны работать дополнительные факторы, сразу все, а не хотя бы один из них.

Первый фактор — наказание должно быть серьезным. Например, в России никто не пристегивался в автомобилях, а потом ввели дикие штрафы, и ситуация поменялась. Если бы в Израиле из-за опозданий родители платили бы половину своей зарплаты, они не посчитали бы это хорошей сделкой. Нужно очень серьезно увеличивать размер штрафа.

Второй — штраф эффективен, если работник считает его справедливым.

Третий — дело, которое требуется не делать, должно быть легким в усвоении и зависеть только от человека. Опоздание не всегда зависит от человека, и это делает штраф несправедливым.

Четвертый — если человека хотят отучить делать неправильное, нужно, чтоб он умел делать правильное. Все умеют пристегиваться в автомобиле, а бег — навык, который можно сформировать очень быстро. Но, скажем, приходить вовремя — более сложный навык, который требует дополнительных усилий. Отучить от неправильного действия можно и с помощью штрафа, если это что-то небольшое, — объясняет Павел Зыгмантович.

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