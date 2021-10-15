В Беларуси приготовили налоговый «сюрприз» для тех, кто самостоятельно строит дом 20 15.10.2021, 9:09

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иллюстрационное Фото: Depositphotos

Власти хотят по-новому проверять доходы и расходы.

Чиновники хотят по-новому проверять расходы и доходы белорусов. К примеру, они намерены ускорить такие проверки. Для этого власти думают отказаться от запроса декларации о доходах и имуществе у тех, кто привлек внимание своими расходами, а лишь ограничиться пояснениями этого человека. Еще одно новшество могут ввести для тех, кто самостоятельно строит дома (то есть без помощи застройщиков). Для них прописали, как будут определять потраченную сумму на возведение жилья. Чиновники также предлагают в 2 раза поднять «потолок» по сумме превышения расходов над доходами, при которой налоговики запрашивают пояснения, где человек взял «лишние» деньги. Рассказываем, какие еще налоговые новшества могут ввести в Беларуси (они прописаны в проекте правок в Налоговый кодекс), пишет zerkalo.io.

Что не устраивает чиновников

Чиновники жалуются, что у налоговиков уходит много времени на проверку расходов и доходов физлиц. Сначала они предварительно анализируют информацию, которая есть у них. Это среди прочего купленные недвижимости, автомобили, ценные бумаги. У налоговиков также есть информация о провозе через границу товаров и наличных денег. При необходимости они могут запрашивать информацию у других ведомств. Поводом для проверки может стать, к примеру, наличие информации, что расходы превышают доходы больше чем на 250 базовых величин (7250 рублей) или запрос других ведомств из-за административного процесса или уголовного дела.

После этого налоговики запрашивают декларацию о доходах и имуществе. При этом человек может попросить, чтобы ему продлили до трех месяцев срок представления документов. Потом налоговики соотносят свою информацию о доходах и расходах человека и данные, которые в декларации. Если находят превышение, то просят предоставить пояснение про источники доходов, на это дают 30 дней.

Если по-прежнему расходы превышают доходы, то на разницу начисляют подоходный налог в 16%.

«Одна из наиболее важных проблем — большой срок проведения проверки. Так, декларация о доходах и имуществе представляется физическим лицом в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вручения требования о ее представлении, — говорится в пояснении к проекту прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022 год, которое есть в распоряжении редакции. — В случае получения требования о представлении декларации и ее непредставлении, контроль может быть осуществлен только по истечении тридцати 30 дней. При этом в случае уклонения от получения требования и, соответственно, непредставления в налоговый орган декларации, проверка в отношении физического лица вообще не может быть начата».

Поднять налог и планку по превышению. Что хотят изменить

Первое возможное изменение — отказ от обязательного запроса декларации о доходах и имуществе. Планируется, что это сократит сроки проверки.

«Проверка соответствия доходов и расходов физического лица будет проводиться на основании сведений о доходах и расходах с сохранением механизма истребования у физлица пояснений об источниках доходов в случае установления превышения расходов над доходами», — планируют чиновники.

Второе возможное изменение — поднять подоходный налог с суммы превышения расходов над доходами до 20%. Третье — увеличить в 2 раза сумму расходов над доходами, при которой налоговики запрашивают пояснения, где человек взял «лишние» деньги. Ее хотят поднять до 14,5 тысячи рублей (до 500 базовых величин).

«В отношении граждан, у которых установлены минимальные суммы превышения расходов над доходами, как правило, показывает соответствие расходов полученным доходам, так как налоговые органы не обладают сведениями о фактически начисленных доходах по трудовым и гражданско-правовым договорам, о полученных дивидендах, о полученных на приобретение имущества кредитах, займах и других, — говорится в пояснении. — Получение таких сведений в ходе проведения проверки является причиной отсутствия результатов по таким проверкам».

Планируется, что налоговики смогут «сконцентрироваться на наиболее крупных и сложных проверках, наработать опыт проверки „неудобных“ и сложных плательщиков».

При этом чиновники хотят разрешить областным налоговым и по Минску назначать проверки соответствия расходов и доходов физлиц независимо от размера превышения расходов над доходами. Это намерены сделать «для недопущения „выпадания“ из поля зрения» налоговиков тех, у кого расходы превышают доходы меньше, чем на 500 базовых величин.

Подготовили новшество для тех, кто самостоятельно строит дом

В Налоговом кодексе хотят прописать, как будут определять сумму, которую человек, доходы которого проверяют налоговики, потратил на строительство жилого дома. Речь про те случаи, когда для этого не привлекался застройщик или подрядчик, то есть дом строился своими силами. К примеру, помогали родственники или знакомые строители.

«В настоящее время проблема работы с такими расходами приняла значительные размеры. Отсутствие возможности сбора доказательной базы о фактически понесенных на строительство коттеджей и жилых домов расходов привело к тому, что граждане заявляют в качестве сумм расходов только 10 — 20% от рыночной стоимости такой недвижимости, — отмечают чиновники. — Отсутствие возможности со стороны налоговых органов настоять на большем размере понесенных расходов приводит к распространению такой практики по всей стране».

Проще говоря, чиновники жалуются на то, что люди, которые самостоятельно построили дома и у которых проверяют расходы и доходы, указывают в декларациях лишь часть затрат на возведение такого жилья.

«Предлагается многовариантный механизм определения размера понесенных гражданами расходов на строительство недвижимости, который предусматривает, в том числе, возможность самостоятельного заявления о сумме понесенных расходов путем представления оценки стоимости построенной недвижимости в виде заключения от оценщика», — уточняют чиновники.

Еще один вариант — человек сам определяет стоимость, но она должна быть не меньше, чем 70% от стоимости, которую налоговая определяет для исчисления налога на недвижимость на 1 января.

Траты на детей тоже хотят включить в расходы

Если у человека, которого налоговики попросят пояснение по расходам и доходам, есть на иждивении ребенок, то к его расходам также будут относить средства на приобретение минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг для несовершеннолетнего. Эта сумма составляет 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (сейчас это около 142 рублей в месяц). Ее будут начитывать на каждого ребенка. Предполагается, что это минимальная сумма, чтобы сохранить здоровье и обеспечить жизнедеятельность.

Сейчас эти минимальные траты на детей не включают в расходы человека, у которого запрашивают декларацию о расходах и доходах.

К примеру, налоговая заинтересуется доходами и расходами матери-одиночки, у которой двое детей. В расходы включат ее собственные траты, о которых известно налоговикам, и данные, которые она сама предоставит в пояснении. К расходам также отнесут около 284 рублей на детей в месяц.

Чиновники поясняют, что намерены ввести все эти новшества «для повышения оперативности проведения контрольных мероприятий за соответствием доходов и расходов физических лиц, а также пресечения фактов получения гражданами сокрытых от налогообложения доходов путем „маскировки“ реального источника доходов фиктивными займами и подарками».

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