Маска против лицемерия: как лукашисты разносят COVID по Беларуси 2 15.10.2021, 9:15

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иллюстрационное фото: shutterstock

Слуги режима — источник заразы.

В минском метро начали проводить «рейды, в том числе внезапные», по выявлению пассажиров без масок, а с 14 октября по торговым центрам будут ходить «COVID-патрули» от БРСМ, раздавая информационные буклеты и напоминая посетителям о масочном режиме и важности вакцинации, пишет «Салідарнасць».

Такие же рейды на транспорте с участием правоохранителей и представителей зонального центра гигиены и эпидемиологии анонсировали в Могилеве. А на Брестчине «за несоблюдение мер по профилактике COVID-19» уже приостанавливают работу магазинов и предприятий.

В общем, общий стиль и алгоритм поведения местных властей, скопированный «сверху», понятен: в начале эпидемии «не замечать» вирус и отрицать его опасность, потом предлагать свои, один другого нелепее, методы профилактики и борьбы с пандемией, а затем признать-таки социальную дистанцию и маски действенной мерой для снижения количества заболевших, заговорить о вакцинации и ввести обязательный масочный режим.

Между прочим, в Минске его объявили еще 12 ноября 2020 года, а меньше чем неделю – по всей стране, причем в то время, по официальной статистике, в сутки регистрировали всего 130 заболевших и задействовали лишь около 30% коечного фонда.

Что самое интересное, легко найти даты начала действия решения, а вот даты его отмены нет, есть лишь уточнение: «до стабилизации эпидситуации».

То бишь, в Беларуси уже почти год как действует обязательный масочный режим. А если смотреть правде в глаза весь этот период – практически не действует.

Весной 2021-го Минздрав снова о нем напоминал, но не сработал и «усиленный масочный режим», люди расслабились и летом маски носили все меньше.

И вот теперь пришел черед «особо строгого» масочного режима, соблюдение которого власти, наконец, начали контролировать – и, в лучших традициях, угрожать административной ответственностью.

Вот только опять очевидны двойные стандарты: требуют власти одно, а демонстрируют другое. А как иначе, если тон задает «первое лицо»?

Вспомним: правитель Беларуси отличился особенной нелюбовью к коронавирусу, долгое время объявляя эпидемию просто «психозом», а вирус – несуществующим, потому что его не видно.

К тому же в нарушение всех принятых (и утвержденных Минздравом) мер безопасности Лукашенко не отменяет и лично посещает многие массовые мероприятия, от «Всебелорусского национального собрания» до военного парада, фестиваля искусств «Славянский базар», республиканских соревнований по хоккею, конкурса «Мисс Беларусь» и т.д.

Впервые сам Лукашенко появился в маске в ноябре 2020 года в «красной зоне» 6-й городской больницы в Минске, да и то ненадолго. Большинство мероприятий с его участием проходит с явным пренебрежением к «антиковидным» мерам.

Заметьте, мы регулярно читаем новости вроде «президента Бразилии (известный антипрививочник и противник масок – Ф) не пустили в ресторан в США». Да ладно бы США – его не пустили на футбольный матч чемпионата своей же страны из-за того, что он не вакцинирован. И уже несколько раз штрафовали (!) за нахождение в общественном месте без маски.

Но даже Жаир Болсонару вынужден был приехать на Генассамблею ООН в маске. А на проходящем сегодня, 14 октября, заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске, судя по фотографиям БЕЛТА, в масках – только операторы и охранники.

Ну или вот, сегодня же НОК Беларуси провел с известными спортсменками и их детьми в ресторане «Лебяжий» «олимпийский завтрак» в честь Дня матери. Найдете в репортаже хоть одного человека в маске? А ведь нормы и правила Минздрава включают масочный режим и на объектах общественного питания. Или «вы не понимаете, это другое»?

Есть мнение: одна-единственная новость о том, что любой белорусский топ-чиновник оштрафован за появление без маски или несоблюдение дистанции в общественном месте, возымеет гораздо больший эффект, чем все аудио-, видеоролики, информплакаты и рейды в транспорте, вместе взятые.

Но сейчас это, кажется, из области фантастики.

А тем временем в соцсетях белорусов набирает популярность новый «масочный» флешмоб. Говорят, идею подкинули жители Витебска. Именно там полтора года назад умер первый в Беларуси пациент с подтвержденным коронавирусом – актер театра имени Якуба Коласа, заслуженный артист страны Виктор Дашкевич. А чуть раньше именно в Витебске прогремел скандал с «небольшими перебоями» в кислородной системе больницы скорой помощи.

И сейчас авторы флешмоба предлагают носить маску – не потому, что этого вдруг начали требовать власти, а вопреки тому, что они говорят и делают. Но прежде всего ради защиты здоровья – своего и окружающих. Белорусам предлагают не быть «ковидиотами» (меткое словцо появилось в 2020-м в популярном англоязычном словаре Urban Dictionary для обозначения тех, кто игнорирует предупреждения относительно общественного здоровья и безопасности).

Маска вообще, надо сказать, глубокий символ, означает ли она защиту или нападение, насмешку или секретность, комедию дель арте или преступный умысел. Зря, что ли, белорусские силовики, отличившиеся в «протестных» делах и поголовно именуемые на судебных заседаниях Иваном Ивановым или Александром Александровым, так старательно прячутся в масках-балаклавах, а за срыв покрова тайны белорусы получают реальные сроки.

И идея надеть маски не из страха перед властью, а из заботы о себе и близких, считаем, действительно неплоха. Не только потому, что «V значит вендетта», хотя и фильм по случаю можно пересмотреть. Но и потому, что светлая медицинская маска – способ противопоставить себя всему вот этому – несмешным «маски-шоу».

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