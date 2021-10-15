Царь-батюшка Шойгу и графоман Сурков 4 15.10.2021, 9:25

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Сергей Шойгу

Видно, кто-то пересмотрел «Футурамы».

Владислав Сурков, бывший куратор террористов на Донбассе, а ныне возведенный в ранг «интеллектуала» Telegram-каналами, аффилированными со спецслужбой Сергея Шойгу, опубликовал 11 октября на страницах «Актуальных комментариев» философский текст с претензией на оригинальность о будущем России и мира в киберэпоху.

Забегая наперед, отмечу, что статья эта прежде всего выглядит как зондирование обстановки и настроений российских элит, пишет автор Владислав Гирман в материале на сайте Newssky.

Появилась она после публикации опуса Дмитрия Медведева о сюзеренах и бессмысленности диалога с Киевом. Только Медведев — это Сурков для бедных.

Он ретранслирует, так сказать, краткосрочные нарративы Кремля. А через явно плотно работающего с Шойгу Суркова, которого активно пиарят ГРУшные информресурсы, режим, как нынешний, так и будущий, доносит важные для него мысли и концепты. И заодно проводит своего рода социологическое, политическое исследование.

Фактически же он предлагает россиянам новую реальность, которая подается как рецепт светлого будущего без сожалений и разочарований.

Сурков пишет, например: «…стрессированные личности и расстроенные нации охотнее предаются воспоминаниям, нежели мечтам. Им спокойнее среди теней славных предков».

Этот пассаж можно перевести как: Мы кормили вас славным прошлым два десятка лет. Ваши мозги достигли нужной кондиции — жидкого кала. Теперь мы, как «люди в черном», стираем вам память и начинаем кормить новой баландой. Посему забудьте все это победобесие. Забудьте уроки истории, геноциды, ГУЛАГи, голод, «черные воронки».

Очень занятный пролог, не находите? В особенности если вспомнить о том, что пару недель тому назад советник Шойгу Андрей Ильницкий тоже прощупывал почву разглагольствованиями о прелестях самодержавия.

И по мере ознакомления со статьей Суркова становится все занятнее и занятнее.

Несмотря на то, что он риторически казнил «славных предков», у Шойгу при этом не предлагают ничего нового. Они просто предлагают забыть об историческом опыте Московии и Российской Империи, о российских царях-самодурах, и преподносят самодержавие как нечто новое и свежее.

Вот ответ на вызовы будущего в их понимаете. А будущее Сурков в своей статье обрисовал невероятно мрачным и пугающим для разжиженных мозгов россиян. Это будущее «i-империализма» и «колонизации» киберпространства после нескольких войн, включая ядерную, за «американское наследство». То есть Сурков предрекает падение Соединенных Штатов и появление новых гегемонов.

В таком будущем сложно жить. Россияне слишком слабы, чтобы справиться самостоятельно. Тем более, что, по мнению Суркова, с течением времени и после череды революций появятся новые государственные модели.

И в одной из них он, а значит и его боссы (или бесы), явно не видят парламентаризма.

«Наблюдаемый сегодня кризис представительства уже породил дискуссию о целесообразности существования классических институтов народовластия, таких, как парламентаризм», — пишет Сурков.

Так что, вполне возможно, что минувшие выборы в Госдуму были последними. Ну, или предпоследними, учитывая то, что вопрос преемника Путина будет решаться, скорее всего, как раз в новый избирательный цикл.

Депутаты в эпоху интернета не нужны. Тем более, что Кремль на минувших выборах успешно протестировал так называемое дистанционное голосование в качестве способа фальсификации результатов.

Теперь же эти наработки режим может использовать как для уничтожения парламентаризма, что, к слову, пытался осуществить Николай II во время Первой мировой; так и для создания якобы канала связи между крепостным и царем. Так сказать, без посредников в лице ожиревших законодателей.

Понятное дело, что это была бы лишь имитация коммуникации. Как с «прямой линией» Путина.

Ведь куда дешевле содержать несколько сотен или даже тысяч работников условного государственного колл-центра, нежели 650 народных избранников, прямых и непрямых (450 депутатов Госдумы и 200 сенаторов).

Плюс из уравнения были бы исключены лоббизм, различные схемы, волокита в принятии законов и т.п.

Да, парламент в России абсолютно ручной. Даже кастрированный. Но и он уже не нравится Путину и Шойгу. Слишком уж все там медленно, шумно, раздражающе.

Впрочем, есть и подводные камни. Путин, как известно, заядлый игрок в «Царь хороший, бояре плохие». Долгое время подход оправдывал себя — рейтинг был достаточно высоким. Затем «крымнаш» закончился, размазывание президентом соплей по экранам во время прямой линии осточертело, захотело кушать. А кушать — нет. В холодильнике рядом с мышью повесились права, свободы, человеческое достоинство.

Можно было злиться на бояр, которых заботливо подсовывал царь. Но если бояр вообще не станет, то кого будет царь подсовывать в качестве куклы для битья?

В Кремле, очевидно, это понимают. И возможно, что здесь вся эта кутерьма с привлечением Суркова затевается не ради солнцеликого с альцгеймером, а для его преемника — мощного, красивого, популярного, статного. Таковым похоже видит себя Кужугетович, который младше Путина на целых три года.

Потому-товсе риски, вызванные отсутствием 650 козлов отпущения, будут перекрыты репрессивной машиной и полностью контролируемым интернетом, над чем сейчас корпит российское правительство: Кто-то только написал «Шойгу» в сети, а у алгоритмов уже ноздри затрепетали; а вслед за ними — и у церберов в погонах.

Народ бестолковый, убеждает Сурков. «…и сам народ, в свою очередь, посылает все более путаные сигналы, поскольку живых избирателей теснят и перекрикивают банды наглых ботов, фейковых аккаунтов и прочих виртуальных иммигрантов, дополняющих политическую реальность до степени неузнаваемости» — это к ликвидации волеизъявлению и коммуникации онлайн с властями. Понимаете теперь, каким будет этот канал прямой связи, без посредников, с вождем?

Не понравилось сообщение снизу — можно в мусорную корзину. Кто будет слишком громко возмущаться, превратится в бота, продажную шкуру или иноагента. На выбор. Или все разом. А путь один — в ГУЛАГ.

Не зря что ли Шойгу всех не так давно пугал внутренними угрозами? Путин толковал о внешних, а министр обороны пошел дальше: все еще, мол, хуже, ведь враги уже здесь. Они плетут интриги, гадят в подъездах и у вас в головах.

Поэтому связь будет прерывистой, непостоянной и полностью контролируемой, как и весь Рунет.

Получается, что Сурков клеймит парламентаризм, предлагая альтернативу в виде прямого народовластия, и тут же втаптывает эту же альтернативу. Просто потому, что в интернете страшно, ужасно, непонятно и опасно. А машины все норовят убить всех человеков. Но почему-то этого все не происходит. Видать, кто-то пересмотрел «Футурамы».

Россиян хотят окончательно превратить в скот — равнодушно жующий свою скудную жвачку, стоящий в навозе по самые рога. В темную людскую массу, которая должна бояться гаджетов и всего нового.

Тягаться с другими в технологическом плане Россия неспособна. Сурков де-факто это признает, когда пугает россиян «карликовыми государствами» с колоссальными кибер-возможностями, которые смогут парализовать военную и экономическую машину традиционных «сверхдержав». К которым Москва, перенаселенный подобно Лагосу или Момбасе центр страны четвертого мира, упорно относит и себя.

Поэтому не рыпайтесь, сидите в России, пользуйтесь автономным Рунетом, на митинги не ходите и вообще помалкивайте. Царь рядом. Он все сделает.

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