Ученые объяснили, почему кошек нельзя оставлять дома одних 15.10.2021, 9:35

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Исследование провели специалисты из школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета.

Хозяевам нельзя оставлять своих кошек в одиночестве надолго. Об этом предупреждают ученые из школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета, пишет rusjev.net.

Считается, что кошки независимые и даже отстраненные существа, однако на самом деле они нуждаются в таком же количестве заботы и внимания, как и другие домашние животные.

Кошек нельзя оставлять дома одних более чем на одни сутки. Также нежелательно оставлять им полные миски корма и воды, предупреждают ветеринары. По их словам, в стрессовой ситуации кошки могут переедать, портить или ломать домашние предметы или даже умышленно наносить себе травмы и увечья. В период продолжительной разлуки с хозяином у кошек могут возникать различные симптомы эмоционального потрясения, такие как потеря аппетита, рвота, диарея, испражнения мимо лотка.

Эксперты советуют хозяевам в случае командировок поручить заботу о домашнем любимце родственникам, хорошим друзьям или зооняням. Важно, чтобы кто-то ежедневно приходил к животному для того, чтобы покормить его в одно и то же время. Так животному будет намного легче перенести разлуку с хозяином.

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