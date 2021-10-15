Биткоин обогнал акции Tesla и Apple по объему торгов 1 15.10.2021, 9:59

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Что это значит?

В начале октября 2021-го средний объем ежедневных торгов биткоина вырос до $36,7 млрд. Это в два раза превышает объем торгов акций американского производителя электрокаров Tesla, сообщает nv.ua.

Торги биткоина резко усилились в период с первого по 11 октября.

В это же время средний объем ежедневных торгов акций Tesla составил $14,64 млрд, а акций Apple — $10,98 млрд.

Биткоин также оставил далеко позади торговлю акциями Amazon ($9,09 млрд) и Microsoft ($ 7,13 млрд).

Аналитики предполагают, что реальный объем торгов биткоина еще больше, поскольку, в отличие от обычный акций, криптовалюту торгуется круглосуточно и без выходных.

Напомним, вечером 11 октября курс биткоина превысил отметку $57,7 тыс. за монету. Ранее он достигал такой стоимости только в мае 2021-го. 13 апреля 2021-го биткоин достиг рекордных за всю историю $63,5 тыс.

По состоянию на 09:00 пятницы 15 октября биткоин торгуют по $59,7 тыс.

Во время очередного скачка курса криптовалюты главный стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун написал, что в четвертом квартале текущего года может произойти «уникальная фаза роста биткоина».

По его мнению, этому способствуют рост госдолга США и опасения по поводу потенциального дефолта.

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