Видеофакт: На АЗС под Мозырем льют странное дизтопливо 3 15.10.2021, 10:35

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Водители возмущены.

В Сети набирает популярность видео с одной из АЗС, на которой из топливного шланга подается странное дизтопливо, пишет abw.by.

Многих смутил цвет и мутность дизтоплива. Это нормально? Как отмечается, видео снято на одной из АЗС "Белоруснефти" в Мозырском районе. Мужчина, который стоит возле авто, возмущен (в видео убрали звук из-за ненормативной лексики):

"Что это? Это солярка?" – негодует мужчина в разговоре с работниками АЗС. Он говорит, что у него экскаватор и что будет, если такое он зальет. "Ладно экскаватор, а если бы ты залил в BMW?" – парирует другой мужчина.

Журналисты попросили о комментарии пресс-службу "Белоруснефти":

"После обращения клиента с подозрением на качество дизельного топлива, реализуемого на АЗС в Мозырском районе, специалисты предприятия взяли пробы и провели внеплановую проверку качества дизельного топлива на соответствие предъявляемым требованиям. По результатам испытаний установлено, что топливо дизельное ДТ-Л-К5 сорт С соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" и СТБ 1658-2015 "Топливо дизельное для двигателей внутреннего сгорания. Топливо дизельное".

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