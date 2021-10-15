Назвали продукт, который продлевает жизнь при любых условиях 1 15.10.2021, 10:49

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Фото: Depositphotos / al1962

В исследованиях приняли участие около 120 тысяч добровольцев.

Ученые из Ирана и Канады выяснили, что регулярное потребление жирных кислот, которые содержатся в орехах, семенах и растительных маслах, снижает риск смерти от всех причин и увеличивает продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.

Авторы провели метаанализ более чем 40 научных исследований, опубликованных в период с 1991 по 2021 год, в которых изучается влияние на здоровье потребления альфа-линоленовой кислоты (ALA) — полиненасыщенной жирной кислоты из группы так называемых незаменимых жирных кислот, которая относится к классу омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Альфа-линоленовая кислота содержится в таких растительных продуктах, как соя, орехи, масло канолы и льняное семя.

В совокупности в этих исследованиях приняли участие около 120 тысяч участников в возрасте от 18 до 98 лет, за которыми наблюдали от двух до 32 лет. Результаты учитывали такие дополнительные факторы, как возраст, вес, статус курения, потребление алкоголя и физическая активность.

С учетом этих факторов и тщательной оценки каждого исследования на предмет систематической ошибки, авторы обнаружили что высокое потребление ALA связано со снижением риска смертности от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца на 10, 8 и 11 процентов соответственно.

Это эквивалентно сокращению на 113 смертей на десять тысяч человеко-лет по всем причинам, на 33 случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 23 случая смерти от ишемической болезни сердца. Однако более высокое потребление ALA связано с немного более высоким риском смертности от рака — 63 дополнительных смертей от рака на 120 тысяч человек.

Что касается доз, то увеличение потребления ALA на один грамм в сутки, что эквивалентное одной столовой ложке масла канолы или 0,5 унции масла грецкого ореха, по оценкам исследователей, связано с 5-процентным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы отмечают, что из-за наблюдательного дизайна большинства проанализированных работ причинно-следственная связь не может быть установлена, но в будущем они планируют заняться этим вопросом.

"Мы должны изучить связь между АЛК и более широким спектром причин смерти, чтобы дать более полную оценку потенциальных последствий АЛК для здоровья, а также изучить, действительно ли определенные продукты, богатые АЛК, по-разному связаны со смертностью от рака и других причин", — пишут авторы статьи.

Несмотря на благотворное влияние омега-3 жирных кислот на здоровье, ученые призывают с осторожностью относиться к рекомендациям по увеличению их потребления в связи с определенным риском развития онкологических заболеваний. Чтобы оценить, насколько высок этот риск, необходимы дальнейшие исследования, отмечают авторы.

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