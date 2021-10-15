Как живет Брест в условиях масочного режима 1 15.10.2021, 11:06

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Журналисты поговорили с людьми, которые недавно переболели коронавирусом.

«Брестская газета» проверила, насколько брестчане ответственно подошли к масочному режиму и поговорила с людьми, которые недавно переболели коронавирусом.

С 9 октября в Беларуси ввели масочный режим. Это значит, что теперь все люди в общественных местах должны носить маски и держать дистанцию. За нарушение режима могут оштрафовать даже физических лиц (до 870 рублей).

В транспорте и магазинах носят маски

В 10:30 12 октября в маршрутке №18 немноголюдно. В салоне «таксички» 4 человека и все в масках. На стене перед водительским сиденьем висит напоминание о масочном режиме еще со времен первой волны коронавируса. Журналисты проехали путь с “Санты-54” до площади Ленина и у всех входящих в микроавтобус были маски на лице. Два человека надели маски номинально, прикрыв ими только рот.

В городской поликлинике №2 на улице Белова пациентов принимают с двух входов. Те, что с признаками ОРВИ, заходят внутрь со стороны аптеки, остальные — с центрального входа. К дежурному терапевту в 11:00 стояло 17 человек, 9 из которых ожидали на улице. На лицах у всех — маски.

В автобусе № 18 журналисты насчитали 9 человек без масок, 7 из которых – дети. В “Санте” на Советской люди без масок были скорее исключением из правил. В магазине увидели только одного человека, который пошел против масочного режима. Аналогичная ситуация и в ТЦ “Варшавский”: практически у всех людей на лице есть маски. Правда, у некоторых они служит скорее упаковкой для бороды.

“Болезнь никуда не уходит, нужно беречь себя”

Пешеходная Советская днем представляет собой дополнительную локацию для Silent Hill. Людей в 12 часов дня здесь немного, но те, что есть, охотно делятся с нами своим мнением насчет масочного режима:

— К масочному режиму относимся положительно, — отвечают пенсионерка Галина и госслужащая Вероника. — Даже запоздно его ввели, надо было раньше делать. Мы сами переболели этой заразой, хорошо что в легкой форме.

— А к вакцинации как относитесь?

— Положительно. Врач сказал, что после болезни на 2-3 неделю можно вакцинироваться. Прививаться нужно всем. Мы же видим, что обстановка напряженная, болезнь никуда не уходит, нужно беречь себя.

Музыкант Михаил также положительно относится к масочному режиму. А вот с вопросом вакцинации еще не определился. Говорит, слишком мало времени прошло, чтобы сделать выводы о вакцине. Но если ситуация будет ухудшаться, то Михаил рассмотрит вариант вакцинации. А пока мужчина занимается легкой атлетикой.

К вакцинации настороженно относятся и Сергей с Наташей. В качестве аргументов приводят большое количество побочных эффектов и относительно небольшое время с момента выпуска вакцин. Говорят, что не хотят рисковать своим здоровьем. А вот к масочному режиму пара относится положительно.

Учительница Светлана и водитель Иван не болели коронавирусом и к масочному режиму относятся положительно. О вакцинации еще думают: “Хотелось бы узнать больше информации о вакцинах. Все говорят по-разному, некоторые твердят, что если доверяешь своему здоровью, то можно не вакцинироваться”, — рассказывает Иван.

За нарушение масочного режима в Беларуси предусмотрена административная ответственность. “ИПэшнику” грозит наказание до 200 базовых величин (до 5800 рублей), юрлицу — до 500 базовых величин (14500 рублей). Для физлица штраф поменьше — до 30 базовых величин (870 рублей).

“Отстоял две очереди по 2,5 часа”

Бармен Дмитрий месяц назад переболел коронавирусом средней тяжести. Из симптомов у парня была высокая температура, которая тяжело сбивалась: первые дни – 38, а потом пять дней планка держалась на 40 градусах.

За помощью Дима обратился в первую поликлинику на Воровского. Там ему выписали лечение антибиотиками и взяли ПЦР-тест. Когда пришел положительный результат, к Диме приехал наряд скорой.

— Меня послушали и забрали в центральную городскую больницу. Там сделали снимок, который показал 50% поражения легких. Что касается лечения, то я проконсультировался со знакомым врачом и тот сказал, что терапевт не имела права выписывать антибиотики без результатов анализов. В итоге 150 рублей я спустил на лекарства, которые не помогли.

В ЦГБ, по словам Димы, врачи лечили на отлично. Первую неделю парню было плохо: держалась температура, а сатурация в критические моменты падала до 87%. Дима две недели пролежал под капельницами и кислородом. При выписке врач выписал парню курс лечения на месяц вперед, который закончился пару дней назад. Сейчас у Димы иногда появляется отдышка и падает сатурация. Парень говорит, это естественные побочки “короны”.

Брестчанин Константин (имя изменено по просьбе героя) переболел коронавирусом в легкой форме:

— Чтобы вы понимали, что сейчас происходит в поликлиниках, в день закрытия больничного я отстоял две очереди по 2,5 часа. Заболевших очень много, и это только те, что пришли на своих ногах. За время, что я стоял в очереди, один мужчина лет 60-ти потерял сознание. Его словили под руки во время падения и унесли в кабинет.

Все очень страшно, соблюдать меры дистанцирования крайне необходимо. Болеть даже в лёгкой форме — малоприятно: я неделю не мог ничего делать, просто лежал, и периодически вставал сварить пельменей и заварить чай. Врачи живут просто на автопилоте. Им тоже очень тяжело, — рассказывает парень.

Маркетолог Григорий переболел коронавирусом аж три раза. Первый раз случился в первую волну COVID-19, в июне 2020 года. Тогда у парня не брали ПЦР-тест: в поликлинике посчитали отсутствие обоняния не весомым симптомом для исследования. Гриша две недели провел в самоизоляции с потерянным обонянием.

Второй раз о болезни узнал совершенно случайно. В январе 2021 года парень снимал ролик для центра Sinevo. Там ему сделали тест на антитела:

— В Sinevo работает моя подруга. Я попросил ее расшифровать результат. Та ответила, что количество обнаруженных антител говорит о том, что я либо переболел ковидом в тяжелой форме, либо перенес болезнь бессимптомно. Я рассказал подруге, что болел в июне, но она сказала, что в таком количестве антитела так долго не держатся в организме. Скорее всего, где-то в декабре я второй раз переболел коронавирусом.

В третий раз Гриша заболел совсем недавно. Первые симптомы ощутил в пятницу 1 октября. В понедельник парень сделал платный ПЦР-тест в Sinevo и обратился в поликлинику №6 открыть больничный. Там ему также сделали ПЦР-тест.

В среду пришел положительный результат из Sinevo и отрицательный из поликлиники. Грише предложили приехать закрыть больничный. Парень объяснил ситуацию терапевту и тот предложил продлить больничный. Правда, продлевать нужно было уже в поликлинике по месту жительства (в Южном).

С очередями Грише повезло. Оба раза, когда он был в поликлиниках, людей к терапевту практически не было. А вот когда пришел закрывать больничный, то в очереди из 30 человек за одной печатью простоял полтора часа.

— Тогда в поликлинике было очень много людей. Коридоры узкие, люди сидят и стоят рядом друг с другом. Ни о какой дистанции не может идти и речи. Хорошо, что все были в масках.

В понедельник Гриша закрыл больничный и вышел на работу.

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