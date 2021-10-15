«Кажется, водки и тракторов в стране осталось на три дня» 3 15.10.2021, 11:20

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«Особый путь» завел белорусское здравоохранение не туда.

Кажется, водки и тракторов в стране осталось на три дня. Иначе же никак не объяснить, зачем беларусские власти просят у ВОЗ сомнительные вакцины вместо того, чтобы и дальше профилактировать проверенными средствами. Еще же месяц назад они снисходительно учили международных бюрократов достижениям национальной эпидемиологии. А сейчас говорят, что эгоистами быть не надо, а надо отсыпать вакцины всем нуждающимся, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Вот, получается, непоколебимость непоколебима, пока ничего не колеблется. А стоит стабильности пошатнуться и сейсмоустойчивость непоколебимости сразу нарушается. И беларусские власти уже готовы даже вступить в Covax, инициативу, которая призвана обеспечивать доступ к вакцинам странам с низким и средним уровнем дохода. И если доход у страны признан средним, то она за вакцину платит, хотя и меньше обычного. А если низким, то может получить и бесплатно.

Но у этой инициативы есть одно неприятное побочное последствие. С лекарствами такое бывает. Ее участники должны бороться с эпидемией способами, которые рекомендует ВОЗ. Ну там, намордники носить, гулять не так массово в национальных масштабах. И, возможно, страшно даже представить, публиковать чуть более убедительную статистику заболеваемости. И согласись, у белорусских властей должны быть очень убедительные причины, чтобы позволить такое бесцеремонное вмешательство в свои внутренние дела.

Идею о том, что белорусские власти вдруг прониклись идеями гуманизма, озаботились благополучием и состоянием здоровья подведомственного населения, мы с тобой отвергнем как антинаучную. Потому что «гуманизм» это – ложная ценность, подброшенная коллективным Западом. А если забивать голову проблемами подведомственного населения, то в ней не останется места для действительно серьезных мыслей.

А значит, дело, видимо, в том, что достижения белорусской эпидемиологии уже начали угрожать достижениям белорусского экономического чуда. В смысле если все заболеют, то кто же будет добывать стране ВВП?

Тем более что у экономического чуда проблемы назревают и безо всякой эпидемии. Инфляция вон гордо взяла двузначный рубеж. Газпром урезал транзит газа, что грозит в четвертом квартале недостачей на примерно 60 миллионов долларов. А недостача от альтернативного легальному экспорта цветов в Россию уже доросла до 100 миллионов.

А великое переселение народов через белорусскую границу так и не принесло белорусским властям никаких дивидендов в смысле общеевропейского покаяния и субсидий на укрепление границ. А принесло только новые угрозы экономическому чуду.

И хотя статистика возвращений мигрантов на их временную белорусскую родину по-прежнему бьет рекорды, мне кажется, что на самом деле эта история заканчивается. А мигрантопотоки выросли потому, что беларусские власти пытаются таким образом минимизировать будущие издержки на обратные билеты для туристов. Хотя, конечно, любой здравомыслящий турист предпочтет возвращение на Родину отдыху на Окрестина.

Вот получается, что и особый путь завел белорусское здравоохранение не туда, и экономика потихоньку берет реванш, и с великим геополитическим противостоянием не задалось. Короче, протекла стабильность.

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