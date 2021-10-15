Французский посол тоже уедет из Беларуси? 15.10.2021, 11:27

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Николя де Лакост

Фото: Посольство Франции в Беларуси

Николя де Лакост – один из самых заметных представителей дипломатического корпуса в нашей стране.

В интернете появилась информация, что Чрезвычайному и Полномочному Послу Франции в Беларуси Николя де Лакосту рекомендовано до понедельника покинуть территорию Беларуси. Из-за того, что он отказывается вручать верительные грамоты Александру Лукашенко.

Некоторые сайты также сообщили, что посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко отозван в Минск – по служебным делам.

МИД Беларуси пока не сделал официальных заявлений по поводу ситуации с французским послом. Но, вероятно, комментарий будет.

Копии верительных грамот Николя де Лакост вручил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею 8 декабря минувшего года.

«В ходе встречи стороны обсудили состояние белорусско-французских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня, – сообщала пресс-служба МИД. – Макей пожелал послу активной плодотворной работы в Беларуси».

По информации «Народной Воли», когда через некоторое время после приезда Николя де Лакоста в Минск Лукашенко принимал верительные грамоты у новых дипломатов, французский посол был в отъезде. В конце сентября Лукашенко также принимал верительные грамоты от новых послов, но Николя де Лакоста, как, впрочем, и других европейских послов, среди них не было.

«Народная Воля» некоторое время назад интересовалась у французского дипломата, намерен ли он вручать верительные грамоты Александру Лукашенко. Ведь, как известно, Европа и Америка не признали его законно легитимным. Дипломат тогда ответил: когда станет известна дата церемонии вручения верительных грамот, он известит об этом правительство своей страны, и именно оно будет принимать решение по этому поводу. Судя по всему, от вручения верительных грамот было решено отказаться.

«Народная Воля» попросила подтвердить или опровергнуть информацию о предстоящем отъезде посла из Минска представителей посольства Франции в Беларуси.

«Без комментариев», – ответили там вчера.

Стоит заметить, что Николя де Лакост – один из самых заметных представителей дипломатического корпуса в Беларуси. За тот год, что он находится в нашей стране, дипломат провел сотни встреч с самыми разными персонами. Он общался не только с теми, кто активно поддерживает власть, но и с бизнесменами, главами оппозиционных партий и общественных организаций, руководителями независимых средств массовой информации. Он ходил на суды и посещал выставки, немало времени проводил в регионах. Николя де Лакост прекрасно говорит на русском и белорусском языках и отлично ориентируется в белорусской реальности.

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