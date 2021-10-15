Как обезопасить себя от COVID-19 в транспорте 8 15.10.2021, 11:48

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Список простых рекомендаций.

В Беларуси стремительно растет заболеваемость COVID-19. Вирус SARS-CoV-2 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Поэтому в местах большого скопления людей есть высокий риск передачи инфекции, пишет zn.ua.

Эксперты для того, чтобы уменьшить риск заболеть коронавирусом во время поездки в общественном транспорте рекомендуют:

- надевать защитную маску;

- перед входом в общественный транспорт обрабатывать руки дезинфицирующим средством;

- после пользования транспортом мыть руки водой с мылом в течение 20-40 секунд;

- прикрывать рот и нос чистой салфеткой, если кто-то вблизи вас начинает кашлять или чихать. В случае отсутствия салфетки, защищайте лицо с помощью внутренней стороны локтя, но не ладонями;

- старайтесь держаться от других пассажиров на максимально возможной дистанции;

в течение поездки не прикасайтесь руками к лицу.

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