Борщевой набор из Кремля 1 Александр Сотник

15.10.2021, 11:56

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Александр Сотник

В России cвирепствуют инфляция и вирус.

Россия вышла на первое место по заболеваемости коронавирусом. А это аукнулись трехдневные пеньки, на которых так радостно плясали – протестно и соглашательски. В итоге победили вирусняк и Кремль. Который тоже тот еще фашнявый вирус. И теперь можно смело отменять массовые мероприятия, чтобы никто не кучковался. Впрочем, население и без того измудохано так, что индекс страха зашкаливает. Охота за иноагентами идет на полную катушку.

Вот уже и ОВД-Инфо – пожалуй, единственный полезный для граждан медиа-ресурс, пока еще работающий в Ублюдистане – объявлен иноагентом. Про злоключения Доброхотова – скажем прямо: парень знал, на что шел и с кем сотрудничал, его «крыша» политически проиграла. Пришлось уносить ноги. Разумеется, никто не злорадствует, да и обыски у родителей – это дикость, но для чекистов это – норма. Вас же 21 год назад тот же гадский Сотник предупреждал голосом Кассандры: «Выбираете чекиста Путина? – готовьтесь к обыскам, арестам и ГУЛАГу». Что тогда блеяло большинство? – а оно строило бровки домиком и инфантильно мяукало: «Мы уже ученые, хлебнувшие свободной жизни, нас в наручники не заковать. Ельцин – опостылевший алкаш, а Путин – молодой и хотя бы трезвый. Пусть наводит порядок…» Вот он и наводит: от сортира и до ваших спален. Передовой отряд КПСС, узурпировавший власть, хватает коммунистов, пока Зюганов присягает на верность фюреру в онлайн-режиме. Фашистский орднунг должен быть тотальным, а кто не согласен – пойдет на корм системе, которая все больше нагуливает аппетит. Ну, а чтобы живой корм ни о чем не подозревал – для него организуют зрелища типа венчания Жоры Романова с дочкой итальянского дипломата. Пей, гуляй и обсуждай, рванина, кто пригнал к Исаакиевскому собору роту почетного караула, взмахнувшую саблями. И сколько заплатили коменданту? А, может, он уже пожалован в князья? Ах, как хочется дворнягам переродиться в дворян! – аж сабли наголо…

Кстати, многие уже переродились. Судя по слитому «Архиву Пандоры», путинские бенефициары обзавелись неплохими оффшорами, яхтами и недвижкой на лазурных берегах. Одна только семья Сергея Чемезова, главы «Ростеха» и близкого друга Путина еще со времен службы в КГБ, имеет в офшорах имущество общей стоимостью как минимум 22 млрд рублей. Разумеется, глаза Пескова не увидели в этом «ничего особенного», привычно расплескав божью росу. И скажите, как с таким оффшорным счастьем менять суверена? Впрочем, отвлекалочка про «транзит 2024 года» пока работает, а соловьиная профессура еще чирикает, перелетая с канала на канал, но очень скоро и ей придется пожать плечами, признавшись: «государь слишком здоров и могуч, чтобы менять его на кого-то еще, и вообще – от царя царя не ищут». Потому что такие, как Путин, своими ножками не уходят. Их усмиряют у стенки, как Чаушеску; линчуют, как Каддафи; подвешивают на веревке, как Саддама. Единственное, что отличает этого парня от вышеназванных политических трупаков – наличие у него ядерной кнопки, в которую он вцепился мертвой хваткой, и при первой же серьезной опасности нажмет на нее обязательно. Как думаете, с чего бы это он так зачастил в тайгу со своей Шойгой? – а у него там бункер-резиденция. Страна-то большая, бункеров несколько, и в случае чего – сыграй, проклятый Запад, в ядерную «угадайку»: в каком именно подземелье засел плешивый Многомах?

Говоруны от аналитики, которые никогда не признают собственной бездарности, вещают: «Режим схлопнется не из-за протестов, а по причине нарастающего идиотизма системы». То есть, к протестам уже никто не зовет, лапки кверху, и надо тупо ждать автоматического срабатывания «принципа домино», когда одна костяшка, падая, кладет за собой все остальные. Но это было бы слишком легко и здорово. А так хорошо в фашистской системе не бывает. Она созрела для войны и продолжает накачиваться ресурсами. Взлет цен на энергоносители – один из желанных бонусов. И уже многим становится понятно, что этот рост – искусственный, и после него неизбежно обрушение. Пока 40 европарламентариев из Польши и стран Балтии призывают расследовать действия «Газпрома» на предмет нарушения антимонопольного законодательства – деньги текут рекой в копилку войны. Для того, чтобы избавиться от энергозависимости, Европе необходимо как можно скорее осуществить «энергетический переход». И такая перспектива бесит Кремль – неконкурентоспособный и отсталый, у которого остается только одно орудие давления: милитаристский шантаж. О подготовке к столкновению косвенно говорит и то, что Путин готов отказаться от запланированных ранее трат на инфраструктурные проекты и ускорение экономики. Он фактически запретил трогать Фонд Национального Благосостояния. Перефразируя вождя, остается резонно спросить: «зачем вам дороги, россияне, если скоро – в рай?» Прогнозы по нефти неутешительны: ее потребление может упасть в 4-5 раз к 2025 году, а цена барреля – и вовсе рухнуть до 25 долларов. Еще месяц назад Антон Силуанов облизывался, воркуя о том, что «время ФНБ пришло», но оказалось, что настал час заткнуться самому Силуанову.

А население заткнулось уже давно. Свободолюбие усохло, совесть спряталась, печень расширилась, зубы прыгнули на полку. Рост цен на гречку достиг 17,5%, стоимость яиц взлетела на 3,5% за неделю и 21% с начала года. Помидоры за месяц подорожали на 25%, огурцы - на 18%. И это лишь по официальным данным, которые занижены. Пожалуй, только чиновники Ублюдистана могли придумать «возраст дожития» с «борщевым набором». Как выжить в этом кипящем котле, в который тебя самого забросили как «борщевой набор» - вам не скажет никто. Каждый будет искать свой уникальный способ. А ведь скоро еще этот котел отключат от мировой сети Интернет – чтобы стоны мучеников не просочились во внешнюю среду. Лежат Вотсап и Инстаграм, Фейсбук валяется – а это чекисты отключают вас от цивилизации. Но вы же сами много лет назад призвали этих чертей, сами за пару десятилетий раскалили эти котлы и, превратив страну в пещеру, позволили ее законопатить. До сих пор вас варили медленно, потихонечку, с маниакальным интересом, а теперь прибавили огонь. Так что варево обещает быть ядерным. Лишь бы котел не взорвался и не накормил человечество досыта этим кровавым борщом.

Александр Сотник sotnik-tv.com

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