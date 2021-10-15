Миланский монах рассказал о Северной Америке за 150 лет до ее открытия Колумбом

Миланский монах рассказал о Северной Америке за 150 лет до ее открытия Колумбом1
- 15.10.2021, 12:14
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Его трактат описывает «поразительную» землю под названием Маркалада.
Миланский монах знал о Северной Америке на 150 лет раньше Колумба. К такому выводу пришел профессор Миланского университета Паоло Кьеза, изучив рукопись Universalis Crónica, написанную в 1339-1345 гг. монахом-доминиканцем, сообщает «Вокруг света. Украина».
Монах Гальванеус Фламма (лат.), или Гальвано Фьямма (итал.), упоминает в своем труде некую «поразительную» землю под названием Маркалада (Marckalada). Она, по словам доминиканца, находится к западу от Гренландии.
Профессор Кьеза полагает, что речь, вероятно, идет о части атлантического побережья Северной Америки. А, возможно, об островах Лабрадоре или Ньюфаундленде, распложенных к северо-востоку от современной Канады.
Гальванеус Фламма, по мнению профессора, услышал об этой земле от генуэзских моряков, которые, в свою очередь, узнали о ней от своих скандинавских коллег. А, может быть, монаху рассказали о Маркаладе моряки-скандинавы, которые бывали в порту Генуи.
Таким образом, доминиканец первым упомянул о существовании Северной Америки: еще за полтора века до ее открытия Христофором Колумбом.
Как сообщил профессор Кьеза, Гальвано Фьямма проживал в Милане и был связан с семьей, которая владела городом. Он написал несколько произведений на латыни, в основном на исторические темы.
Рукопись Cronica universalis, впервые обнаруженная в 2013 году, считается одной из поздних работ монаха. Она осталась незавершенной.
При этом труд доминиканца содержит ценные сведения об американском континенте, которые были получены из скандинавских источников и распространились в Италии задолго до открытия Америки Колумбом.
Напомним, оно состоялось 12 октября 1492 года.