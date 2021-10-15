Цена нефти Brent превысила $85 впервые за три года 3 15.10.2021, 12:33

Что ждет рынок «черного золота»?

Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent 15 октября поднялась выше $85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. На максимуме дня баррель Brent дорожал до $85,08, прибавляя 1,1% к предыдущему закрытию, сообщает РБК.

Стоимость нефти WTI также растет. Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 1% — до $82,13 за баррель.

Цены на нефть растут на фоне высокого спроса и опасений сокращения поставок в следующие несколько месяцев, поскольку стремительный рост цен на газ и уголь подтолкнул производителей электроэнергии к переходу на нефтепродукты, отмечает Reuters.

Что ждет рынок нефти

Цены на нефть останутся высокими в ближайшие годы, поскольку спрос на сырье восстановится, а предложение останется ограниченным, считает руководитель отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дэмиен Курвалин. Согласно базовому сценарию Goldman Sachs, цена на нефть марки Brent к концу года вырастет до $90 за баррель.

«Текущее повышение цен на нефть — это не временный сезонный зимний шок, как в случае с рынком газа. Фактически это начало существенной переоценки на рынке нефти», — сказал Курвалин в интервью CNBC. Фундаментальные показатели свидетельствуют в пользу более высоких цен, которые не наблюдались с 2014 года, полагает эксперт. Сейчас на рынке отмечается самый продолжительный дефицит сырья за последние десятилетия, и спрос будет продолжать опережать предложение зимой, считает Курвалин. По его словам, отсутствие инвестиций в добычу нефти в условиях роста спроса указывает на «устойчиво высокие цены», по крайней мере, в предстоящем году.

Эксперт Goldman Sachs ожидает, что спрос на нефть достигнет новых рекордных максимумов в 2022 и 2023 годах. По прогнозам банка, средние цены на нефть марки Brent будут находиться вблизи $85 за баррель в следующие несколько лет.

Аналитики Bank of America допустили рост цен на нефть выше $100 за баррель

В начале октября аналитики Bank of America дали прогноз, по которому из-за энергетического кризиса рост цен на нефть может вырасти до уровня более $100 за баррель и привести к мировому экономическому кризису. До такой отметки цены на нефть не поднимались с 2014 года.

По мнению экспертов банка, стоимость нефти может достичь семилетнего максимума из-за высоких цен на газ, скачка потребления энергоносителей из-за холодной зимы и повышения спроса на авиаперевозки, после того как США откроют границы (ослабление ограничений на въезд в страну запланировано на ноябрь).

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