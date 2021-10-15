Какие комфортные однокомнатные квартиры сдаются в Минске 1 15.10.2021, 12:41

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Варианты только от собственников.

Realt сделал топ-9 вариантов однокомнатных квартир стоимостью от 270 до 420 долларов. В них есть все необходимое для жизни и сделан нормальный ремонт. Некоторые квартиры находятся в домах прямо возле метро. Также все предложения от собственников.

На Партизанском проспекте (р-н м. Партизанская)

Однокомнатная квартира сдается в аренду в кирпичном пятиэтажном доме по адресу проспект Партизанский, 54. Дом построен в 1961 году. На данный момент здесь делают капитальный ремонт. Площадь квартиры составляет 31 квадратный метр (жилая — 17).

Квартира полностью готова к проживанию. Сделан нормальный ремонт, установлены стеклопакеты, напольное покрытие — ДСП, проведен интернет. Есть необходимая мебель — шкафы, диваны, столы, стулья, кухня, а также бытовая техника — холодильник, стиральная машина, газовая плита, свч-печь. Санузел совмещенный. Есть балкон.

Напротив дома находится большой универмаг, магазины, аптеки, банки, множество школ и детских садов, больница, детская площадка, парк. До станции метро «Партизанская» всего минута пешком, как и до остановок наземного общественного транспорта.

Цена: $ 270 в месяц.

На проспекте Пушкина (р-н м. Пушкинская)

Однокомнатная квартира сдается в аренду на третьем этаже в доме по адресу проспект Пушкина, 33. Ее площадь составляет 38 «квадратов» (жилая — 18, кухня — 9). Всего в панельном доме 1978 года постройки 9 этажей. Капремонт проведен в 2018 году.

В квартире есть необходимая бытовая техника — холодильник, стиральная машина, газовая плита, телевизор, а также мебель — раскладной диван, шкаф, стол, стулья, кухня. Санузел раздельный. Есть лоджия. Здесь установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, проведен интернет.

Дом находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Пушкинская». Также рядом остановка наземного общественного транспорта. Возле дома есть школы, детские сады, магазины, торговый центр, спортцентр, рестораны, кафе, кинотеатр, сквер.

Цена: $ 275 в месяц.

На улице Люцинская (р-н Каменная горка)

В доме по адресу улица Люцинская, 15 сдается «однушка» площадью 38 квадратных метров (жилая — 17, кухня — 9). Квартира на втором этаже. Дом панельный, девятиэтажный, построен в 2014 году.

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Из мебели в квартире есть два дивана, шкафы, кресла, столы, стулья, из бытовой техники — холодильник, электрическая плита, стиральная машина. Установлены стеклопакеты. Санузел раздельный, есть просторная застекленная лоджия.

Возле дома в шаговой доступности детские сады, магазины, торговый центр, рынок. Рядом остановка общественного транспорта и удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 300 в месяц.

На улице Руссиянова (р-н Уручье)

В панельной девятиэтажке по адресу улица Руссиянова, 13/1 сдается однокомнатная квартира площадью 46 м² (жилая — 17,5 м², кухня — 7,5 м²). Квартира находится на пятом этаже. Дом построен в 1987 году.

В квартире сделан евроремонт, установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, напольное покрытие — ламинат. Проведен интернет. Санузел раздельный. Есть два застекленных балкона. Необходимая мебель и техника — встроенные шкафы, двуспальная кровать, холодильник, свч-печь, стиральная машина, телевизор, электрическая плита.

В районе развита инфраструктура. Возле дома несколько детских садов, школ, поликлиника, магазины, банк, аптека и так далее. До станции метро «Уручье» 10−15 минут пешком. Также рядом остановка общественного транспорта. Во дворе есть парковка, детская площадка.

Цена: $ 350 в месяц.

На улице Наполеона Орды (р-н м. Малиновка)

Однокомнатная квартира сдается на шестом этаже в 19-этажке по адресу улица Наполеона Орды, 27. Площадь квартиры 50 квадратных метров (жилая — 40, кухня — 10). Панельный дом построен в 2009 году.

В квартире сделан хороший ремонт. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, напольное покрытие — ламинат. Санузел раздельный, есть балкон. Она оснащена необходимой бытовой техникой — стиральная машина, холодильник, электрическая плита. Также имеется диван, шкаф, обеденный стол и стулья. Проведен интернет.

Во дворе есть детская площадка и парковка. В районе детский сад, школа, поликлиника, магазины, банк, аптека и другое. До станции метро «Малиновка» пешком 10 минут пешком. Возле дома остановка общественного транспорта и удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 350 в месяц.

На улице Сурганова (р-н Академия наук)

В доме по адресу улица Сурганова, 30 сдается однокомнатная квартира площадью 31 м²(жилая — 17 м², кухня — 6 м²). Расположена она на первом этаже. Дом пятиэтажный, кирпичный, построен в 1959 году.

В квартире есть мебель и бытовая техника — диван, шкаф, обеденный стол и стулья, холодильник, стиральная машина, газовая плита, свч-печь. Собственник готов при необходимости доукомплектовать квартиру мебелью. Санузел совмещенный. Установлена металлическая входная дверь, стеклопакеты, напольное покрытие — паркет.

Дом имеет удачное расположение — станция метро «Академия наук», а также остановки наземного общественного транспорта всего 5 минутах пешком. В шаговой доступности различные магазины, торговый центр, кафе, детский сад, школа и так далее.

Цена: $ 370 в месяц.

На улице Балтийская (р-н Лошица)

«Однушка» сдается в 19-этажном доме по адресу улица Балтийская, 12. Квартира находится на 15-ом этаже, ее общая площадь 45 «квадратов» (жилая — 19, кухня — 9). Дом панельный, 2014 года постройки.

— Квартира делалась с душой, «для себя». Кухня оснащена всем необходимым — посудомоечная машина, холодильник, духовой шкаф и варочная панель. Есть электрический чайник, посуда, — пишут в объявлении.

В совмещенном санузле есть биде, небольшой бойлер, стиральная машина. В жилой комнате раскладной диван с комфортным матрасом. Также есть шкаф-купе. В квартире проведен интернет. Есть застекленный балкон. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь.

Дом находится в пешей доступности от Лошицкого парка с велодорожкой. Рядом магазины, детские сады, школы, поликлиника. На общественном транспорте можно добраться до центра города за 15−20 минут.

Цена: $ 375 в месяц.

На улице Прилукская (р-н Михалово)

В доме по адресу улица Прилукская, 60 сдается однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра (жилая — 16, кухня — 10) на третьем этаже. Дом каркасно-блочный, десятиэтажный, построен в 2020 году.

В квартире для комфортного проживания имеется: обустроенная кухня с бытовой техникой — холодильник, электрическая плита с духовым шкафом, микроволновая печь; большая ванная комната с ванной и стиральной машиной; в коридоре шкаф-купе; в гостиной удобный раскладной диван и тумба с телевизором. Есть остекленная лоджия. Проведен интернет. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь.

Двор возле дома благоустроен, есть детская площадка, парковка. В пешей доступности детский сад и школа, магазины, торговый центр, парк. Дом находится в непосредственной близости к станции метро «Михалово».

Цена: $ 400 в месяц.

На улице Николы Теслы (Минск Мир)

Однокомнатная квартира-студия площадью 31,5 м² (жилая — 29) сдается в аренду в доме по адресу улица Николы Теслы, 6. Квартира расположена на втором этаже из 18-ти. Дом монолитный, 2021 года постройки.

В объявлении собственник указывает, что квартира сдается впервые. Она полностью оборудована: металлическая дверь, стеклопакеты (панорамные окна), пол — ламинат, плитка. Есть современная встроенная мебель, два дивана. Из бытовой техники имеется холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, электрическая плита. Есть балкон. Проведен интернет.

Во дворе находится баскетбольная площадка и теннисный корт. Возле дома есть детский сад, школа, магазины. До станции метро «Ковальская Слобода» 10 минут пешком.

Цена: $ 420 в месяц.

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