«Немецкая волна»: Налог в Беларуси вырастет в три раза 5 15.10.2021, 12:51

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Что ждет частный бизнес в стране?

В июле 2021 года Лукашенко поручил правительству разобраться с индивидуальными предпринимателями и зарплатой в конвертах. "Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели - от журналистов до чиновников. Здесь нужно навести порядок!", - потребовал Лукашенко. И вот результат: государство в 2022 году планирует увеличить налог для ИП фактически в три раза. Это стало понятно после публикации проекта закона министерства финансов 28 сентября, сообщает "Немецкая волна".

Предприниматель из Минска Виталий Ткачев (имя изменено) считает, что если эти изменения вступят в силу, то многие будут искать пути обхода, становиться самозанятыми или ремесленниками. Для белорусских индивидуальных предпринимателей (ИП) это очень большая сумма расходов плюс дополнительные сложности с ведением бухгалтерии.

Сегодня многие предприниматели платят налоги по упрощенной системе (УСН). Налоговая ставка для них снижена и составляет всего 5%. Такая сумма всех работающих устраивает, поскольку ИП - это часто первый вход в бизнес. Единственный нюанс: если владелец ИП нигде больше не трудоустроен, ему еще нужно платить не менее 35% от минимальной зарплаты в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

Что изменится для предпринимателей

Если Налоговый кодекс будет принят в таком виде, то со следующего года налог для ИП вырастет фактически в три раза с 5 до 16%. Те, кому это будет слишком невыгодно, вынужденно станут или самозанятыми, или должны будут зарегистрировать юридическое лицо. Во втором случае у них будет возможность платить 6% налогов по УСН.

Но даже при упрощенной системе объем отчетности сильно увеличится, большинству придется нанять бухгалтера, а значит - понести дополнительные расходы. Исключение составят только предприниматели, которые предоставляют услуги в сфере туризма, здравоохранения, сухопутного транспорта, общественного питания, занимаются деятельностью по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и мотоциклов. Для них упрощенная система налогообложения сохраняется.

Эксперты Минского столичного союза предпринимателей и работодателей посчитали: если для ИП будет введен переход с упрощенной на общую систему налогообложения, сумма расходов на переход может составить до 120 млн белорусских рублей, на обслуживание и использование общей системы, ее сопровождение в 2022 году - еще 860 млн. Такие цифры озвучил сопредседатель и директор союза Виктор Маргелов на круглом столе, посвященном изменениям в Налоговом кодексе.

"Таким образом, суммарно предприниматели понесут расходы около 1 млрд руб. в год - и это еще оптимистичная оценка", - считает эксперт.

Представители Минфина поясняли, что изменения в Налоговом кодексе направлены на то, чтобы исключить возможность для недобросовестных бизнесменов уходить от более крупных налогов через ИП.

Но вместе с нечестными предпринимателями проект изменений наказывает рублем и всех остальных.

Как будет работать профессиональный налог

В Минфине ожидают, что большинство действующих предпринимателей перейдет в самозанятые. Эта форма занятости уже существует. К ней относятся все те, кто платит единый налог, не открывая ИП, кто платит подоходный налог самостоятельно, а также ремесленники и владельцы агроусадьб. Как пояснила налоговой консультант из Минска, разница для некоторых предпринимателей может оказаться не столь существенной, поскольку новый налог на профессиональную деятельность сразу заменит и основные налоги, и взносы в ФСЗН.

Для физлиц, которые сейчас платят подоходный налог самостоятельно, ситуация неоднозначная. Часть из них скорее выиграет от изменений: налоговая ставка для них снизится с 13% до 10% (при выручке менее 60 000 рублей в год). Вторая часть, наоборот, проиграет: если выручка больше этой суммы и пришла от белорусских ИП и организаций, то они будут платить уже 20%.

Под действие налога на профессиональный доход также попадают репетиторы, фотографы, аниматоры и специалисты из других сфер, которые сейчас платят единый налог. Для работников этих профессий сумма единого налога разная. Но очевидно, что часть из них будет вынуждена платить больше или уходить из сферы. Например, для репетитора из Минска сейчас ставка налога за месяц составляет 40 рублей. Это значит, что сумма его налогов не увеличится, только если он сможет заработать не более 400 рублей в месяц (400 * 10% = 40р). Как правило, у репетиторов есть возможность заработать в 2-3 раза больше. Соответственно, и налогов они будут вынуждены платить в несколько раз больше.

Кроме того, с 2023 также предполагается введение заявительного принципа регистрации всех самозанятых. Значит, все, кто претендует на оплату профессионального налога, должны уведомить об этом налоговую перед началом деятельности.

Часть предпринимателей уйдет в тень

Катерина Борнукова, академический директор BEROC (Киев) отмечает, что трудно предугадать, выиграет госбюджет от работы по новой схеме или наоборот проиграет:

"Очевидно, что, когда налоги повышаются, деятельность снижается. Часть индивидуальных предпринимателей просто пропадет, часть уйдет в тень. Но что перевесит: повышение налога или снижение деятельности, сложно сказать. Это очень сильно будет зависеть от вида деятельности ИП. Если, например, речь идет об айтишнике, который работает на фрилансе, для него это некритичное повышение налогов", - считает эксперт. А вот для других ИП, которые несут затраты в процессе своей деятельности, намного сложнее будет перейти на систему учета затрат. Эта группа предпринимателей, скорее всего, сократится.

6 октября Минский столичный союз предпринимателей направил письмо заместителю главы администрации Лукашенко Дмитрию Крутому по поводу изменений в Налоговый кодекс. В нем сформировано общее мнение руководителей ведущих бизнес-ассоциаций страны.

Предприниматели отметили, что работа над проектом кодекса проводилась без существенного участия делового сообщества и без учета предварительных договоренностей. Они обеспокоены, что изменения в налогообложении приведут к закрытию большого количества ИП, активизации операций в теневом секторе экономики, снижению уровня конкуренции в ряде секторов экономики, обострению ситуации на потребительском рынке и эмиграции экономически активной части населения.

Бизнесмены являются сторонниками упрощенной системы налогообложения и единого налога. Деловое сообщество считает, что широкое распространение самозанятых несет в себе риски массового ухода экономической деятельности в тень. Такая ситуация сложилась в России, где число самозанятых превысило 3 миллиона человек и полноценный налоговый контроль за ними крайне затруднен.

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