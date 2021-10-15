На Витебской птицефабрике — масштабный пожар, есть жертвы 9 15.10.2021, 12:56

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фото: МЧС

На тушение брошено 10 пожарных машин.

В сети появилось видео пожара на Витебской бройлерной птицефабрике в горпоселке Верховье. Судя по кадрам, производство горит серьезно. В МЧС Onlíner подтвердили, что на место ЧП выехала бригада спасателей.

«Прямо сейчас, в Верховье на Витебской бройлерной птицефабрике серьезный пожар», — сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

«Горела проходная на стройке нового убойного цеха. Задымление увеличивалось очень быстро. На тушении было порядка 10 пожарных машин и как минимум 1 машина скорой помощи. О пострадавших информации пока нет», — сообщает читатель телеграм-канала «Баста!».

— Да, сообщение о возгорании поступило в МЧС. В данный момент там работают подразделения. Пока бригады не вернулись, подробностей рассказать не можем. Как только появится какая-то информация, она будет размещена на нашем сайте, — отметили представители МЧС по Витебской области.

Видео с места событий опубликовал телеграм-канал «Беларусь за МКАДом»:

Как стало известно позже, сообщение о возгорании в МЧС поступило еще утром. По информации спасателей, горела стройплощадка. К сожалению, не обошлось без жертв. «В ходе тушения пожара работниками МЧС под слоем обрушившихся строительных конструкций обнаружен труп мужчины 1962 года рождения, работника строительного предприятия», — сообщили в МЧС.

На данный момент пожар ликвидирован. По данному факту проводится проверка. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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