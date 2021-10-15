Над оккупированным Донецком подняли огромный флаг Украины
- 15.10.2021, 13:04
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Видеофакт.
В честь Дня защитников и защитниц Украины активисты запустили над оккупированным Россией городом Донецк украинский флаг на синих и желтых воздушных шарах.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter пользователем с ником "Рядовий Жолудь".
"На Донецк по случаю Дня защитников и защитниц полетел сине-желтый флаг. С праздником тех, кто нас ждет!", - написал он.
Как сообщили в соцсети, флаг видели в Киевском районе Донецка, а потом в 4 километрах от ДАПа (Донецкого аэропорта).
Ураааа!!! Долетів за призначенням! Слава Україні! @Analytic_center pic.twitter.com/D9Q9MHusEk— Рядовий Жолудь (@jolud13) October 14, 2021