Тадеуш Костюшко: что известно о национальном герое Беларуси? 15.10.2021, 13:07

Легендарный белорус стал известен всему миру благодаря своей военной и политической деятельности.

Тадеуш Костюшко родился недалеко от города Коссово, в фольварке Меречевщина, в среднепоместной шляхетской семье. Он стал известен всему миру благодаря своей военной и политической деятельности, пишет planetabelarus.by.

В Германии, Италии и Франции Костюшко обучался инженерному искусству, а в 1775 году, не найдя себе применения на Родине, уехал в Америку, чтобы сражаться на стороне колонистов. Там он стал инженером и полковником артиллерийских войск. В 1792-м Тадеуш вернулся домой и стал активным участником борьбы за сохранение целостности Речи Посполитой. Через год после второго раздела страны вспыхнуло восстание под его руководством.

24 марта1794 года Тадеушем Костюшко в Кракове был озвучен «Акт восстания». В документе определялись цели борьбы: отстоять суверенность Речи Посполитой, восстановить территорию в границах 1772 года и вернуть Конституцию от 3 мая 1791 года.

Ученые считают, что за период с апреля по сентябрь в восстании в Беларуси приняло участие около 25 тысяч человек, из которых почти треть составляли крестьяне. Довольно быстро повстанцы смогли захватить власть в ряде городов, в том числе в Новогрудке, Бресте и Гродно. Сражения проходили и на Минщине.

После подавления восстания Костюшко был взят в плен и заточен в Петропавловской крепости Петербурга. В 1796 году Костюшко выпустили из царской тюрьмы, а в августе 1797 года он снова приехал в Америку.

Умер легендарный белорус 15 октября 1817 года.

Тадеуш Костюшко является национальным героем Беларуси, США, Польши, почетным гражданином Франции.

Весной 2018 года в Меречевщине был установлен памятник Тадеушу Костюшко в бронзе, созданный за народные деньги.

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