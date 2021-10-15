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Путин заявил о необходимости взаимодействовать с талибами

  • 15.10.2021, 13:14
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Путин заявил о необходимости взаимодействовать с талибами
Фото: EPA

Президент РФ обратился к руководителям стран СНГ.

Понимание необходимости взаимодействовать с талибами есть, но с официальным признанием их торопиться не нужно, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ria.ru.

"Не нужно пока торопиться с официальным признание талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами", - сказал Путин, выступая на совете глав стран СНГ.

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