Путин заявил о необходимости взаимодействовать с талибами 15.10.2021, 13:14

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Фото: EPA

Президент РФ обратился к руководителям стран СНГ.

Понимание необходимости взаимодействовать с талибами есть, но с официальным признанием их торопиться не нужно, заявил президент России Владимир Путин, сообщает ria.ru.

"Не нужно пока торопиться с официальным признание талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами", - сказал Путин, выступая на совете глав стран СНГ.

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