Медики назвали лучший способ укрепления иммунитета 1 15.10.2021, 13:32

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Витамин С - один из самых мощных бустеров иммунной системы.

Старая поговорка «Яблоко в день может отпугнуть врача», в конце концов, может оказаться правдивой. Употребление в пищу питательных продуктов, богатых определенными витаминами, может помочь вашей иммунной системе бороться с болезнями. Об этом пишут эксперты из Клиники Кливленда, сообщает lenta.ua.

Диетолог Джулия Зумпано рассказала о необходимых витаминах и о том, в каких продуктах их можно найти и как они могут помочь вам сохранить здоровье.

Витамин С - один из самых мощных бустеров иммунной системы. Фактически, недостаток витамина С может даже повысить предрасположенность к заболеваниям. Продукты, богатые витамином С, включают апельсины, грейпфруты, мандарины, клубнику, сладкий перец, шпинат, капусту и брокколи. Ежедневное потребление витамина С необходимо для хорошего здоровья, потому что ваше тело не производит и не хранит его. Хорошая новость заключается в том, что витамин С находится в очень многих продуктах питания , что большинство людей не нужно принимать витамин C дополнение , если врач не советует это.

Витамин B6 жизненно важен для поддержки биохимических реакций в иммунной системе. Продукты, богатые витамином B6, включают курицу и рыбу, такую как лосось и тунец. Витамин B6 также содержится в зеленых овощах и нуте, который является основным ингредиентом хумуса.

Витамин Е - мощный антиоксидант, который помогает организму бороться с инфекциями. Продукты, богатые витамином Е, включают орехи, семена и шпинат.

«Старайтесь есть самые разные продукты и старайтесь есть фрукты и овощи всех цветов радуги», - говорит Зумпано. «Ваша тарелка будет более привлекательной для взгляда, и вы убедитесь, что получаете как можно больше полезных для здоровья витаминов и питательных веществ».

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