Бессильная ярость Кремля

15.10.2021, 13:44

Эрдоган выкинул Путина с Южного Кавказа, а товарищ Си из Средней Азии.

Но человека человек послал в "психическую" властным взглядом не случайно именно в канун визита в Москву смотрящей по России из Вашингтона.

Г-жа Нуланд, лучше всех в США владеющая русской политической феней, должна была в полной мере оценить лингвистические изыски "медведевского" послания Киеву и миру и прийти к единственно возможному выводу: "А Борис Немцов был прав. Ведь они, действительно, совершенно е…ые».

После такого сеанса психотерапии железному Козаку уже легче было повторить с ней трюк, который Путин так ловко проделал в Женеве с Байденом. Помните, как торжествующе открыл он свою пресс-конференцию замечательной фразой: "У меня сложилось впечатление, что мы с господином Байденом одинаково убеждены в безальтернативности минских соглашений".

Вот и Козак наработал на победоносный заголовок кремлевских СМИ и свой краткий официальный релизик под ним:

"В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций".

Незримо присутствовавший герой русской классической литературы Савельич шепнул, видимо, замгоссекретарке США свой классический на все времена совет: "Поцелуй злодеям ручку, Виктория". Виктория поцеловала, но с отвращением. В отличие от Байдена брать себе в рот козаковскую гадость она категорически отказалась и ограничилась лишь молчаливым как бы согласием с его лукавым релизом.

Да, кремлевский шантаж – держите меня семеро, я е…тый – еще раз сработал и это не украшает американскую сторону. Но эффективность этого шантажа снижается с каждым новым сеансом и обнажает слабость российской позиции. Громадные дипломатические усилия Москва упорно тратит на то, чтобы убедить США согласиться с ее трактовкой минских соглашений. Суть которых – легитимировать в правовом и политическом поле Украины российский военно-террористический плацдарм ОРДЛО, ничего внутри него не меняя.

Скандал, разразившийся в Вашингтоне после возвращения Байдена из Женевы (Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva) показал, что никакое пропутинское лобби внутри администрации Байдена не добьется заветной цели. Напротив, любая новая попытка в этом направлении будет только усиливать поддержку Украины в ее сопротивлении российской агрессии подавляющим большинством Конгресса и американского политикума в целом.

Начавшиеся поставки оборонительных вооружений в Украину и визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев на следующей неделе гораздо весомей козаковских релизиков.

Но намного важнее другое. Украина сегодня важнейший субъект мировой политики. Какова бы ни была позиция США или любой другой державы, Украина никогда не капитулирует. Ее армия и народ будут сражаться. Российское вторжение вглубь Украины закончится военно-политическим поражением России, падением путинского режима и серьезным переформатированием российского государства. Недоимперия скончается при попытке братского изнасилования Украины.

Это хорошо понимают профессионалы в российском Генеральном штабе. Поэтому все, что мы видим в последние месяцы – масштабные военные маневры, исторические статьи Путина, рычание Лаврова, шаманские обряды Шойгу, антисемитский бред Медведева, кластеры Макрона, формула Штайнмайера-Меркель, газ и вакцина от Медведчука – блеф и преступный шантаж. Цель его – заставить Украину добровольно воссоединиться с созданной Москвой раковой опухолью ОРДЛО.

Ну и еще. Грозные позы и проклятия по адресу Украины помогают коллективному Путину вытеснить из сознания хоть на какое-то время очень неприятные геополитические истины: Эрдоган выкинул его с Южного Кавказа и собирается с Северного, а товарищ Си из Средней Азии и собирается с Дальнего Востока…

