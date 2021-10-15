«Семьей мы уходим в стачку за нашу свободу и жизнь»1
- 15.10.2021, 13:47
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Мы скажем режиму — катись.
Стихи собственного сочинения от представителя диаспоры Великобритании Сергея Сибиряка опубликовал телеграм-канал «БОР»:
«О стачке давно мы мечтали,
Пытаясь себя сохранить.
Никто не давал нам медали
И в рабстве не будем мы жить.
Обычный рабочий, учитель,
Строитель и просто швея,
Водитель, доярка и медик
Мы вместе — большая семья.
Семьёй мы выходим на стачку
За нашу свободу и жизнь
За то, что садисты отняли
Мы скажем режиму — катись.
Никто не выходит работать,
Никто не идёт в магазин,
Семьёй мы выходим с народом
Всецело страной — как один!
Жыве Беларусь!
Стачке быть! Стачке быть!»