«Семьей мы уходим в стачку за нашу свободу и жизнь» 1 15.10.2021, 13:47

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Мы скажем режиму — катись.

Стихи собственного сочинения от представителя диаспоры Великобритании Сергея Сибиряка опубликовал телеграм-канал «БОР»:

«О стачке давно мы мечтали,

Пытаясь себя сохранить.

Никто не давал нам медали

И в рабстве не будем мы жить.

Обычный рабочий, учитель,

Строитель и просто швея,

Водитель, доярка и медик

Мы вместе — большая семья.

Семьёй мы выходим на стачку

За нашу свободу и жизнь

За то, что садисты отняли

Мы скажем режиму — катись.

Никто не выходит работать,

Никто не идёт в магазин,

Семьёй мы выходим с народом

Всецело страной — как один!

Жыве Беларусь!

Стачке быть! Стачке быть!»

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